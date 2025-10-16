Gusttavo Lima promove evento em fazenda e número de aviões chama atenção: 'Aeroporto particular'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:18
Gusttavo Lima movimentou o mundo sertanejo na última segunda-feira (13) ao receber empresários e artistas em um evento exclusivo em sua fazenda, a Fazenda Balada, localizada em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. O encontro, promovido pela Balada Music, empresa de gerenciamento artístico do cantor, reuniu nomes de peso do meio sertanejo e chamou atenção nas redes sociais pela quantidade de aviões estacionados na entrada da propriedade.
Nos vídeos publicados pelos convidados, é possível ver ao menos quatro aeronaves e um helicóptero próximos ao local da festa. A cena viralizou nas redes, com fãs brincando sobre o “aeroporto particular” do Embaixador.
Evento de Gusttavo Lima provoca 'congestionamento' de aeronaves
Entre os convidados estavam João Bosco e Vinícius, Bruno e Denner e Hugo e Guilherme, além de empresários do ramo musical. O produtor Cauê Mota registrou a chegada de helicóptero ao lado de João Bosco e mostrou o cenário impressionante do evento.
O encontro, batizado de B2B Balada Music, teve como objetivo reunir parceiros e contratantes da empresa para um dia de networking e confraternização. “É um momento de falar de negócios, do mercado de eventos e aproveitar para trocar experiências e falar de música. No fim, a gente sempre termina na viola, tomando uma juntos”, contou Gusttavo Lima.
Mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada R$ 50 milhões
Durante a noite, o cantor subiu ao palco e fez um show intimista com amigos, agradecendo a presença de todos os participantes. “Gratidão a cada parceiro e amigo que faz parte dessa história. Foi um dia incrível de conexões”, declarou.
Nas redes sociais, internautas reagiram com bom humor às imagens do evento. “Tem mais avião que no aeroporto de Goiânia!”, brincou um seguidor. Outro comentou: “Se esse evento fosse aberto, eu ia a pé só pra ver os aviões de perto”.