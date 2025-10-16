FAMOSOS

Gusttavo Lima promove evento em fazenda e número de aviões chama atenção: 'Aeroporto particular'

Cantor recebeu artistas e empresários em sua mansão em Goiás para encontro da Balada Music

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:18

'Estacionamento' de aviões de Gusttavo Lima chama atenção de internautas Crédito: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima movimentou o mundo sertanejo na última segunda-feira (13) ao receber empresários e artistas em um evento exclusivo em sua fazenda, a Fazenda Balada, localizada em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. O encontro, promovido pela Balada Music, empresa de gerenciamento artístico do cantor, reuniu nomes de peso do meio sertanejo e chamou atenção nas redes sociais pela quantidade de aviões estacionados na entrada da propriedade.

Nos vídeos publicados pelos convidados, é possível ver ao menos quatro aeronaves e um helicóptero próximos ao local da festa. A cena viralizou nas redes, com fãs brincando sobre o “aeroporto particular” do Embaixador.

Evento de Gusttavo Lima provoca 'congestionamento' de aeronaves 1 de 4

Entre os convidados estavam João Bosco e Vinícius, Bruno e Denner e Hugo e Guilherme, além de empresários do ramo musical. O produtor Cauê Mota registrou a chegada de helicóptero ao lado de João Bosco e mostrou o cenário impressionante do evento.

O encontro, batizado de B2B Balada Music, teve como objetivo reunir parceiros e contratantes da empresa para um dia de networking e confraternização. “É um momento de falar de negócios, do mercado de eventos e aproveitar para trocar experiências e falar de música. No fim, a gente sempre termina na viola, tomando uma juntos”, contou Gusttavo Lima.

Mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada R$ 50 milhões 1 de 17

Durante a noite, o cantor subiu ao palco e fez um show intimista com amigos, agradecendo a presença de todos os participantes. “Gratidão a cada parceiro e amigo que faz parte dessa história. Foi um dia incrível de conexões”, declarou.