Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gusttavo Lima promove evento em fazenda e número de aviões chama atenção: 'Aeroporto particular'

Cantor recebeu artistas e empresários em sua mansão em Goiás para encontro da Balada Music

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:18

'Estacionamento' de aviões de Gusttavo Lima chama atenção de internautas Crédito: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima movimentou o mundo sertanejo na última segunda-feira (13) ao receber empresários e artistas em um evento exclusivo em sua fazenda, a Fazenda Balada, localizada em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. O encontro, promovido pela Balada Music, empresa de gerenciamento artístico do cantor, reuniu nomes de peso do meio sertanejo e chamou atenção nas redes sociais pela quantidade de aviões estacionados na entrada da propriedade.

Nos vídeos publicados pelos convidados, é possível ver ao menos quatro aeronaves e um helicóptero próximos ao local da festa. A cena viralizou nas redes, com fãs brincando sobre o “aeroporto particular” do Embaixador.

Leia mais

Imagem - Fortuna bilionária de Diane Keaton será dividida entre os dois filhos; valor impressiona

Fortuna bilionária de Diane Keaton será dividida entre os dois filhos; valor impressiona

Imagem - Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Imagem - Lore Improta é criticada por passar o Dia das Crianças longe da filha e rebate: 'Vão viver!'

Lore Improta é criticada por passar o Dia das Crianças longe da filha e rebate: 'Vão viver!'

Evento de Gusttavo Lima provoca 'congestionamento' de aeronaves

'Estacionamento' de aviões de Gusttavo Lima chama atenção de internautas por Reprodução/Instagram
Evento de Gusttavo Lima provoca 'congestionamento' de aeronaves por Reprodução/Instagram/BaladaMusic
Gusttavo Lima e outros cantores cantando no palco do evento em Goiás por Reprodução/Instagram/Renato Sertanejeiro
Gusttavo Lima recebe famosos e empresários em GO por Reprodução/Instagram/Cauê Mota
1 de 4
'Estacionamento' de aviões de Gusttavo Lima chama atenção de internautas por Reprodução/Instagram

Entre os convidados estavam João Bosco e Vinícius, Bruno e Denner e Hugo e Guilherme, além de empresários do ramo musical. O produtor Cauê Mota registrou a chegada de helicóptero ao lado de João Bosco e mostrou o cenário impressionante do evento.

O encontro, batizado de B2B Balada Music, teve como objetivo reunir parceiros e contratantes da empresa para um dia de networking e confraternização. “É um momento de falar de negócios, do mercado de eventos e aproveitar para trocar experiências e falar de música. No fim, a gente sempre termina na viola, tomando uma juntos”, contou Gusttavo Lima.

Mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada R$ 50 milhões

Gusttavo Lima na fachada da sua mansão por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima grava seu DVD na área externa da sua mansão por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima grava seu DVD na área externa da sua mansão por Reprodução/Instagram
David Brazil posa na frente da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gabi Martins mostra mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima na área externa da sua mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima na mansão com a sua família por Reprodução/Instagram
Andressa Suita na sala de estar da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Andressa Suita posa nos pilares da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Andressa Suita na cozinha da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Andressa Suita no banheiro da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Andressa Suita no seu closet, na mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Arquitetura segue estilo da Casa Branca, nos EUA por Reprodução/Instagram
Cozinha ampla da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução
Escadaria interna na mansão de Gusttavo Lima por Reprodução
Gusttavo Lima na fachada da sua mansão por Reprodução/Instagram
1 de 17
Gusttavo Lima na fachada da sua mansão por Reprodução/Instagram

Durante a noite, o cantor subiu ao palco e fez um show intimista com amigos, agradecendo a presença de todos os participantes. “Gratidão a cada parceiro e amigo que faz parte dessa história. Foi um dia incrível de conexões”, declarou.

Nas redes sociais, internautas reagiram com bom humor às imagens do evento. “Tem mais avião que no aeroporto de Goiânia!”, brincou um seguidor. Outro comentou: “Se esse evento fosse aberto, eu ia a pé só pra ver os aviões de perto”.

Leia mais

Imagem - 5 dicas para prevenir o câncer de mama em cadelas

5 dicas para prevenir o câncer de mama em cadelas

Imagem - 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro

5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro

Imagem - Veja como a alimentação ajuda na prevenção ao câncer de mama

Veja como a alimentação ajuda na prevenção ao câncer de mama

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja como é a mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada em até R$ 50 milhões

Virginia incomodou esposa de Gusttavo Lima ao tentar comprar bem do cantor; entenda

Fim do mistério: veja qual o real motivo da briga entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

'Em 8 luas': o recado de um médium que previu o sucesso de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima detalha briga com Cristiano Araújo por hit baiano antes de morte do cantor

Tags:

Avião Gusttavo Lima

Mais recentes

Imagem - Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)

Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis

Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis
Imagem - Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos