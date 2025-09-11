Fim do mistério: veja qual o real motivo da briga entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:44
A crise na relação entre Gusttavo Lima e Thiago Brava, que ganhou repercussão após o “Embaixador” questionar publicamente o afastamento do colega, teve origem em uma divergência de bastidores envolvendo a agenda de shows e o nome do cantor no projeto “Os Caras do Arrocha”.
Gusttavo Lima
Segundo informações apuradas pelo portal LeoDias, Gusttavo Lima cancelou em cima da hora sua participação no DVD do projeto, gravado em 2 de setembro, por não ter sido informado de que a apresentação seria aberta ao público com venda de ingressos. O sertanejo acreditava que se tratava de uma gravação intimista, restrita a convidados.
Com a inclusão do nome do artista no cartaz do evento, a procura por ingressos aumentou e a produção precisou transferir a festa para um espaço maior. A situação gerou desconforto, já que Gusttavo tinha marcado para quatro dias depois, em Goiânia, o “Embaixador Classic”, anunciado desde o início do ano. Ele avaliou que a proximidade dos eventos poderia prejudicar seu próprio show.
Thiago Brava
O mal-estar se intensificou porque quem gerencia a agenda de Thiago Brava e Israel Novaes, também parte do projeto, é Luciano Lima, irmão do “Embaixador” e responsável pelos compromissos do próprio cantor. Fontes ligadas à produção afirmam que Gusttavo se sentiu traído tanto pelo irmão quanto por Brava, o que resultou no rompimento.
Andressa Suita, esposa de Gusttavo, teria se manifestado apenas depois, defendendo o marido e cobrando explicações de Thiago Brava, mas negou ser pivô da crise.
