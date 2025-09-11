Acesse sua conta
Fim do mistério: veja qual o real motivo da briga entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

Conflito envolve falha de comunicação sobre show e gerou mal-estar entre o cantor, o irmão Luciano Lima e o sertanejo Thiago Brava

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:44

Gusttavo Lima e Thiago Bravo fariam parceria para gravação de DVD
Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A crise na relação entre Gusttavo Lima e Thiago Brava, que ganhou repercussão após o “Embaixador” questionar publicamente o afastamento do colega, teve origem em uma divergência de bastidores envolvendo a agenda de shows e o nome do cantor no projeto “Os Caras do Arrocha”.

Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais

Segundo informações apuradas pelo portal LeoDias, Gusttavo Lima cancelou em cima da hora sua participação no DVD do projeto, gravado em 2 de setembro, por não ter sido informado de que a apresentação seria aberta ao público com venda de ingressos. O sertanejo acreditava que se tratava de uma gravação intimista, restrita a convidados.

Com a inclusão do nome do artista no cartaz do evento, a procura por ingressos aumentou e a produção precisou transferir a festa para um espaço maior. A situação gerou desconforto, já que Gusttavo tinha marcado para quatro dias depois, em Goiânia, o “Embaixador Classic”, anunciado desde o início do ano. Ele avaliou que a proximidade dos eventos poderia prejudicar seu próprio show.

Thiago Brava e Gusttavo Lima por Reprodução

O mal-estar se intensificou porque quem gerencia a agenda de Thiago Brava e Israel Novaes, também parte do projeto, é Luciano Lima, irmão do “Embaixador” e responsável pelos compromissos do próprio cantor. Fontes ligadas à produção afirmam que Gusttavo se sentiu traído tanto pelo irmão quanto por Brava, o que resultou no rompimento.

Andressa Suita, esposa de Gusttavo, teria se manifestado apenas depois, defendendo o marido e cobrando explicações de Thiago Brava, mas negou ser pivô da crise.

