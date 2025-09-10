Acesse sua conta
Quem é Thiago Brava, cantor que trocou 'mensagens comprometedoras' com Gusttavo Lima

Um dos grandes amigos do sertanejo universitário está envolvido em polêmica; saiba quem ele é

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:04

Thiago Brava
Thiago Brava Crédito: Reprodução

O nome Thiago Brava está em voga nas redes sociais nesta quarta-feira (10) após ser associado a uma polêmica com Gusttavo Lima envolvendo mensagens comprometedoras e as esposas dos dois artistas. De acordo com colunista Matheus Baldi, do IstoÉ Gente, a esposa de Thiago Brava, a terapeuta holística Lisa Ritter, encontrou algumas conversas do marido com o Embaixador [Gusttavo Lima] e as enviou para a esposa de Gusttavo, Andressa Suíta. Indignada com o conteúdo, Andressa teria dito que queria mais Thiago Brava frequentando a casa deles. Desde então, Gusttavo Lima não segue mais o colega de profissão.

Thiago Brava

Thiago Brava e Gusttavo Lima por Reprodução
Thiago Brava por Reprodução
Thiago Brava por Reprodução
Gusttavo Lima e Thiago Brava por Reprodução
Thiago Brava por Reprodução
Thiago Brava e Jorge por Reprodução
1 de 6
Thiago Brava e Gusttavo Lima por Reprodução

Mas, quem é Thiago Brava?

Natural de Goiânia, Thiago Brava tem 38 anos de idade e uma carreira já bem consolidada no meio sertanejo. Além de ser cantor e compositor, ele é formado em publicidade e propaganda e tem pós-graduação nessa área. O rapaz iniciou a carreira musical no intuito de entreter os amigos, mas acabou viralizando no YouTube e escolheu a música para a vida. 

De nome de nascença Thiago de Morais Ramos, Brava se enquadra no estilo sertanejo universitário. A virada do cantor foi em 2011 com  um vídeo caseiro da música "As Mina Pira"  que viralizou alcançando mais de 10 milhões de pessoas. Em 2013 ele gravou a música em estúdio e lançou oficialmente. 

O sertanejo estava decidido a focar somente na carreira na publicidade, mas mudou de ideia quando "As Mina Pira", bombou não só no YouTube como no carnaval do ano seguinte. Desde então, o cantor acumula DVD´s e shows nos palcos pelo país. Anos depois, em 2018, Brava lançou "Dona Maria" (2018) que contou com gravação ao vivo ao lado de Gusttavo Lima neste ano para o projeto "Embaixador Acústico". "Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha", canta trecho da letra.

Grandes amigos, Gusttavo Lima e Thiago Brava já dividiram palco, projetos e até viajaram juntos para fora do país. Mas, agora os amigos não se segue mais. Hoje Brava conta com mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram e 2,1 milhões de inscrito no YouTube. 

