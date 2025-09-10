TUDO BEM?

Jornalista que rompeu bolsa em podcast conta desfecho e mostra bebê

Marina Cardoso entrou em trabalho de parto ao final de episódio do 'Mil e Uma Tretas' que recebia Carol Peixinho e Rafa Kalimann

Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 20:04

Marina Cardoso e apresentadora do podcast Mil e Uma Tetas Thaila e Julia Faria Crédito: Reprodução

A jornalista Marina Cardoso veio à público e relembrou momento especial e inesperado em que sua placenta rompeu no final da gravação do podcast "Mil e Uma Tretas". O programa recebia Carol Peixinho e Rafa Kalimann justamente para falar sobre os desafios da gestação. Nas redes sociais, ela detalhou os sentimento de viver a situação e agradeceu ao cuidados que todos que estavam presentes. Marina já chegou a mostrar imagens do seu bebê que veio ao mundo naquele mesmo dia de gravações no dia 22 de julho.

“Quando a gravação começou, fiquei deslumbrada com a autenticidade de tudo. E, quando o assunto família e rede de apoio entrou no debate, já no finalzinho da gravação, meu coração bateu mais forte. E aí… Tudo começou. Quando levantei do banco, senti o quentinho escorrendo pela perna. Exatamente no momento em que as apresentadoras brincavam falando do meu tempo de gestação, eu tentava não aparentar (repara a minha cara de desespero no último vídeo) que tinha algo errado ali naquele exato momento”, contou.

Podcast Mil e Uma Tretas 1 de 4

A recém mamãe viveu um misto de sentimentos, tentando esconder o que estava acontecendo até o final do episódio. "Pensei: só pode ser xixi. Que vergonha! Tentei continuar o relato e fingir plenitude. Quando sentei novamente e não consegui segurar mais aquele líquido, só pensei: MEU FILHO AGUENTA ATÉ O FINAL DA GRAVAÇÃO, PELO AMOR DE DEUS. Graças a Deus, só faltavam 5 minutos para o encerramento (os mais longos da vidaaa). Quando achei que as câmeras tinham parado de gravar, ainda fiquei na dúvida se falava ou se saia correndo”, contou ainda.

A comunicadora explicou que depois daquele dia que foi participar da plateia do podcast apresentado por Thaila e Julia Faria só voltou para casa 4 dias depois, e mãe. “Gente, foi o dia mais incrível da minha vida! Saí de casa com uma barriga de 38 semanas e 5 dias, meu celular e o RG para participar da plateia e voltei pra casa só 4 dias depois, com meu filho no colo, um grupo de WhatsApp com outras nove então grávidas, e uma baita história pra contar!”, disse.

Marina agradeceu o apoio de toda a equipe e garantiu que se sentiu mais do que acolhida: “Obrigada por todo acolhimento! Dos flashes do dia, lembro da Thaila indo comigo ao banheiro, da Julia segurar minha mão e olhar nos meus olhos e me acalmar. De toda equipe preocupada comigo. Da Rafa e da Carol me abraçarem e falarem que estava tudo bem. Que nenhum compromisso era mais importante naquele momento".

Por fim, ela revelou que ainda mantém contato com as apresentadoras e com a equipe do podcast. “E o mais lindo: Das outras 9 meninas me acolherem desde o momento pós gravação até hoje! A melhor plateia rendeu o melhor grupo de WhatsApp da vida e reflete bem o que esse podcast representa pra mim e tantas mulheres: espaço de acolhimento e segurança”.