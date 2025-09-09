Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carboidrato saudável: veja 5 benefícios da mandioquinha para a saúde

Bastante apreciado na culinária brasileira, esse tubérculo é fonte de nutrientes essenciais para o organismo

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 20:32

Além de versátil na cozinha, a mandioquinha é fonte de diversos nutrientes que a tornam uma excelente aliada da saúde (Imagem: Odu Mazza | Shutterstock)
Além de versátil na cozinha, a mandioquinha é fonte de diversos nutrientes que a tornam uma excelente aliada da saúde Crédito: Imagem: Odu Mazza | Shutterstock

A mandioquinha, também conhecida como batata-baroa ou batata-salsa, é um tubérculo nativo dos Andes e bastante apreciado na culinária brasileira. Com casca fina e sabor levemente adocicado, ela se destaca por sua versatilidade: pode ser usada em sopas, purês, nhoques ou até mesmo ser consumida assada. Além disso, é fonte de diversos nutrientes que a tornam uma excelente aliada da saúde.

A seguir, confira 5 benefícios da mandioquinha para a saúde!

1. Favorece a saúde dos olhos

A mandioquinha é uma excelente aliada da saúde dos olhos. Isso porque ela é fonte de carotenoides, como a vitamina A e seus precursores, que atuam na proteção da visão. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC),100 g do vegetal cozido oferece cerca de 10,7 mcg de vitamina A (RE) e 5,33 mcg de vitamina A (RAE).

2. Fortalece a imunidade e protege a pele

Conforme a TBCA, 100 g de mandioquinha cozida é possível obter cerca de 17 mg de vitamina C, nutriente que ajuda a combater os radicais livres no corpo, protegendo as células contra danos, como o envelhecimento precoce e o enfraquecimento do sistema imunológico. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada do nutriente é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens.

A mandioquinha é fonte de minerais essenciais para a saúde dos ossos e dentes (Imagem: Odu Mazza | Shutterstock)
A mandioquinha é fonte de minerais essenciais para a saúde dos ossos e dentes Crédito: Imagem: Odu Mazza | Shutterstock

3. Favorece a saúde dos ossos e dentes

A mandioquinha também é fonte de cálcio e fósforo. Segundo a TBCA, 100 g do alimento cozido oferece cerca de 11,9 mg e 29,4 mg dos nutrientes, respectivamente. Esses minerais são essenciais para a manutenção da saúde dos ossos e dentes, ajudando a prevenir doenças como a osteopenia e a osteoporose.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

4. Aumenta a energia

Fonte de carboidratos saudáveis, a mandioquinha é especialmente indicada para quem pratica atividades físicas. Isso porque esses carboidratos são convertidos em glicose — processo auxiliado pelas vitaminas B1 e B2 —, que serve como principal combustível das células, fornecendo energia durante os exercícios e ajudando a reduzir a fadiga.

5. Auxilia na saúde do intestino e do coração

As fibras presentes na mandioquinha favorecem o funcionamento intestinal, promovendo uma digestão mais eficiente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Elas auxiliam na formação do bolo fecal , facilitando a evacuação e prevenindo a constipação.

Mais recentes

Imagem - Evento discute uso da IA em tratamento de feridas; saiba como se inscrever

Evento discute uso da IA em tratamento de feridas; saiba como se inscrever
Imagem - 6 mitos e verdades sobre a reposição de testosterona

6 mitos e verdades sobre a reposição de testosterona
Imagem - Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação
01

Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação

Imagem - Justiça proíbe Bradesco de fechar único banco em cidade baiana
02

Justiça proíbe Bradesco de fechar único banco em cidade baiana

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
03

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
04

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026