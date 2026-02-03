Acesse sua conta
Bruno Reis e ACM Neto participam da entrega do presente

Políticos compartilharam momentos de fé com os devotos da Rainha do Mar

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 05:00

ACM Neto e Bruno Reis marcaram presença nos festejos de Iemanjá
ACM Neto e Bruno Reis marcaram presença nos festejos de Iemanjá Crédito: Betto Jr./Secom PMS

Apesar da beleza como um todo da festa, a parte mais esperada pelos filhos de Iemanjá é a entrega do presente principal. Este ano, pela segunda vez seguida, o Terreiro Olufanjá preparou uma imagem de um pescador em sua embarcação, feita de material biodegradável para representar a relação da comunidade com o mar.

Na celebração com babalorixás e mães de santo, realizada antes das 16h, estavam reverenciado Iemanjá, além de outras autoridades, o prefeito Bruno Reis e o pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto.

“Que Iemanjá cuide dos baianos, da nossa terra, continue abençoando esta cidade maravilhosa. Hoje, o Rio Vermelho abre os braços para receber pessoas do mundo inteiro, e ficamos felizes em ver Salvador neste momento especial, tão tradicional”, resumiu ACM Neto, ao chegar no barracão onde estava o presente.

Bruno Reis também falou da importância da festa não apenas para os devotos, mas para o movimento do turismo e da renda de Salvador. Para ele, o 2 de fevereiro se tornou peça chave no calendário de festas na capital.

Na verdade, a porta de entrada para o carnaval: “Essa festa é um dos símbolos da nossa cidade, da nossa força e fé. É um forte aspecto cultural, trazendo milhares de baianos e visitantes de todos os lugares do mundo. O Rio Vermelho está tomado de pessoas de todo mundo, que trouxeram suas oferendas para Iemanjá. Que ela abra os caminhos em 2026, que seja um ano de muito axé para todos. Uma festa importantíssima, da nossa história que embala também nossa economia. Praticamente, aqui virou a abertura do carnaval”.

No momento da saída do presente principal para o barco que o levaria para o mar, muita emoção e axé. Pessoas queriam tocar no presente, jogar flores e acompanhar até a areia da praia onde o barco aguardava. Bruno Reis e ACM Neto foram segurando o presente até a beira d’água.

Iemanjá

