Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Do beijo à água contaminada: os riscos à saúde nas aglomerações das festas de fevereiro

Especialista explica os perigos das aglomerações nas festas populares

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 06:30

A troca de colares por beijos virou uma tradição no Carnaval da Bahia
O beijo aumenta o risco de infecções como mononucleose e herpes Crédito: Marina Silva/ Arquivo Correio

O calendário de festas populares é extenso neste mês de fevereiro. E com tantos eventos de grandes aglomerações, como o Carnaval, cresce o risco de proliferação de doenças infecciosas. Entre as mais comuns neste período estão as doenças respiratórias, infecções transmitidas pelo contato direto, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), problemas gastrointestinais e doenças virais típicas do Verão.

As doenças respiratórias como gripe por influenza, Covid, vírus sincicial respiratório entre outras tendem a se espalhar com maior facilidade devido à concentração de pessoas em festas, blocos e camarotes, aponta o infectologista e consultor do Sabin Diagnóstico e Saúde, Claudilson Bastos.

“Por conta disso, é importante manter a vacinação em dia, evitando, desta forma, complicações mais graves para essas doenças”, orienta o especialista.

Cuidado, beijoqueiro

Outra porta de entrada para a contaminação pode ser o beijo. O contato próximo favorece a transmissão de infecções como mononucleose e herpes, lembra o infectologista.

Outro ponto de atenção, desta o especialista, são as ISTs como sífilis, HIV, HPV (Papilomavírus Humano), gonorreia, clamídia, herpes genital e hepatites virais. “O clima de descontração deste período e o aumento das relações sexuais ocasionais tornam fundamentais o uso de preservativos como principal forma de prevenção, além da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), um medicamento antirretroviral oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mediante acompanhamento médico, para prevenir a infecção pelo vírus HIV”, afirma ele, lembrando da importância da vacinação contra algumas ISTs, como HPV e a hepatite B.

O consumo de alimentos mal conservados ou água contaminada também podem causar problemas gastrointestinais – como diarreia por Salmonella e hepatite A. Claudilson Bastos afirma que é preciso redobrar o cuidado com a procedência do que é ingerido, especialmente nas ruas, e com a higiene das mãos, que deve ser feita com frequência para evitar que elas sejam levadas sujas à boca ou aos olhos.

Leia mais

Imagem - Ensaio de Carnaval vai destinar 100% da renda para herdeiro do trio elétrico com doença degenerativa

Ensaio de Carnaval vai destinar 100% da renda para herdeiro do trio elétrico com doença degenerativa

Imagem - Os três fatores que explicam por que a gripe e outras doenças respiratórias lotaram o SUS

Os três fatores que explicam por que a gripe e outras doenças respiratórias lotaram o SUS

Imagem - Transporte gratuito volta a valer para pacientes com doenças crônicas em cidade baiana; veja qual

Transporte gratuito volta a valer para pacientes com doenças crônicas em cidade baiana; veja qual

Tags:

Carnaval Covid Beijo Contaminação Hiv Festas

Mais recentes

Imagem - WhatsApp vai deixar de funcionar em 30 modelos de celular; veja se o seu está na lista

WhatsApp vai deixar de funcionar em 30 modelos de celular; veja se o seu está na lista
Imagem - Guerra entre BDM e CV acaba com dois homens mortos após tiroteio em Jardim Santo Inácio

Guerra entre BDM e CV acaba com dois homens mortos após tiroteio em Jardim Santo Inácio
Imagem - PM é baleado na cabeça em confronto no Vale das Pedrinhas

PM é baleado na cabeça em confronto no Vale das Pedrinhas

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
02

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - 'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador
03

'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Imagem - Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios
04

Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios