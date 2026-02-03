CUIDADO

Do beijo à água contaminada: os riscos à saúde nas aglomerações das festas de fevereiro

Especialista explica os perigos das aglomerações nas festas populares

Monique Lobo

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 06:30

O beijo aumenta o risco de infecções como mononucleose e herpes Crédito: Marina Silva/ Arquivo Correio

O calendário de festas populares é extenso neste mês de fevereiro. E com tantos eventos de grandes aglomerações, como o Carnaval, cresce o risco de proliferação de doenças infecciosas. Entre as mais comuns neste período estão as doenças respiratórias, infecções transmitidas pelo contato direto, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), problemas gastrointestinais e doenças virais típicas do Verão.

As doenças respiratórias como gripe por influenza, Covid, vírus sincicial respiratório entre outras tendem a se espalhar com maior facilidade devido à concentração de pessoas em festas, blocos e camarotes, aponta o infectologista e consultor do Sabin Diagnóstico e Saúde, Claudilson Bastos.

“Por conta disso, é importante manter a vacinação em dia, evitando, desta forma, complicações mais graves para essas doenças”, orienta o especialista.

Cuidado, beijoqueiro

Outra porta de entrada para a contaminação pode ser o beijo. O contato próximo favorece a transmissão de infecções como mononucleose e herpes, lembra o infectologista.

Outro ponto de atenção, desta o especialista, são as ISTs como sífilis, HIV, HPV (Papilomavírus Humano), gonorreia, clamídia, herpes genital e hepatites virais. “O clima de descontração deste período e o aumento das relações sexuais ocasionais tornam fundamentais o uso de preservativos como principal forma de prevenção, além da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), um medicamento antirretroviral oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mediante acompanhamento médico, para prevenir a infecção pelo vírus HIV”, afirma ele, lembrando da importância da vacinação contra algumas ISTs, como HPV e a hepatite B.