BENEFÍCIO

Transporte gratuito volta a valer para pacientes com doenças crônicas em cidade baiana; veja qual

Mais de 1,2 mil pessoas devem ser contempladas; saiba o que fazer para ter acesso ao passe-livre

Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 14:37

Transporte público gratuito em Feira de Santana para pacientes com doenças crônicas Crédito: Divulgação

Pessoas que estão em tratamento de anemia falciforme e fibromialgia, e aquelas que vivem com HIV/AIDS terão direito a transporte público gratuito em Feira de Santana. A informação foi anunciada na última sexta-feira (16), pela secretarias municipais de Mobilidade Urbana (Semob) e de Desenvolvimento Social (Sedeso).

De acordo com as pastas, o benefício é válido para as pessoas que já eram contempladas até o ano passado, mas que tiveram o passe livre suspenso em decorrência de uma decisão judicial. A estimativa é que mais de 1,2 mil pessoas sejam contempladas.

O auxílio tem um prazo determinado de 12 meses com possibilidade de renovação. De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Rodolfo Suzarte, os beneficiários que ainda possuem o antigo cartão Via Feira devem comparecer ao Terminal Central ao longo desta semana para realizar a substituição pelo novo cartão.