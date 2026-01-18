Transporte gratuito volta a valer para pacientes com doenças crônicas em cidade baiana; veja qual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 14:37
Pessoas que estão em tratamento de anemia falciforme e fibromialgia, e aquelas que vivem com HIV/AIDS terão direito a transporte público gratuito em Feira de Santana. A informação foi anunciada na última sexta-feira (16), pela secretarias municipais de Mobilidade Urbana (Semob) e de Desenvolvimento Social (Sedeso).
De acordo com as pastas, o benefício é válido para as pessoas que já eram contempladas até o ano passado, mas que tiveram o passe livre suspenso em decorrência de uma decisão judicial. A estimativa é que mais de 1,2 mil pessoas sejam contempladas.
O auxílio tem um prazo determinado de 12 meses com possibilidade de renovação. De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Rodolfo Suzarte, os beneficiários que ainda possuem o antigo cartão Via Feira devem comparecer ao Terminal Central ao longo desta semana para realizar a substituição pelo novo cartão.
“O atendimento será feito de forma reservada, constando apenas o nome do beneficiário, sem qualquer referência à patologia, assegurando tranquilidade, privacidade e respeito durante todo o processo”, destacou Suzarte.