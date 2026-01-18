Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Transporte gratuito volta a valer para pacientes com doenças crônicas em cidade baiana; veja qual

Mais de 1,2 mil pessoas devem ser contempladas; saiba o que fazer para ter acesso ao passe-livre

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 14:37

Transporte público gratuito em Feira de Santana para pacientes com doenças crônicas
Transporte público gratuito em Feira de Santana para pacientes com doenças crônicas Crédito: Divulgação

Pessoas que estão em tratamento de anemia falciforme e fibromialgia, e aquelas que vivem com HIV/AIDS terão direito a transporte público gratuito em Feira de Santana. A informação foi anunciada na última sexta-feira (16), pela secretarias municipais de Mobilidade Urbana (Semob) e de Desenvolvimento Social (Sedeso).

De acordo com as pastas, o benefício é válido para as pessoas que já eram contempladas até o ano passado, mas que tiveram o passe livre suspenso em decorrência de uma decisão judicial. A estimativa é que mais de 1,2 mil pessoas sejam contempladas.

O auxílio tem um prazo determinado de 12 meses com possibilidade de renovação. De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Rodolfo Suzarte, os beneficiários que ainda possuem o antigo cartão Via Feira devem comparecer ao Terminal Central ao longo desta semana para realizar a substituição pelo novo cartão.

“O atendimento será feito de forma reservada, constando apenas o nome do beneficiário, sem qualquer referência à patologia, assegurando tranquilidade, privacidade e respeito durante todo o processo”, destacou Suzarte.

Leia mais

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Cidade baiana oferece transporte público gratuito a partir de janeiro

Cidade baiana oferece transporte público gratuito a partir de janeiro

Imagem - Salvador terá transporte gratuito no Carnaval 2026

Salvador terá transporte gratuito no Carnaval 2026

Tags:

Feira de Santana Transporte Gratuito

Mais recentes

Imagem - Despedida de Alan Sanches reúne lideranças políticas e familiares no Salão Nobre da Alba

Despedida de Alan Sanches reúne lideranças políticas e familiares no Salão Nobre da Alba
Imagem - Caribe baiano? Conheça as praias com águas cristalinas em Salvador

Caribe baiano? Conheça as praias com águas cristalinas em Salvador
Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Hoje (18 de janeiro) marca um dia de virada para todos os signos: o universo exige ordem e pé no chão
02

Hoje (18 de janeiro) marca um dia de virada para todos os signos: o universo exige ordem e pé no chão

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
03

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Despedida de Alan Sanches reúne lideranças políticas e familiares no Salão Nobre da Alba
04

Despedida de Alan Sanches reúne lideranças políticas e familiares no Salão Nobre da Alba