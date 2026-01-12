SAÚDE

Anvisa aprova injeção semestral que previne HIV com eficácia de 100%

Medicamento é destinado a adultos e adolescentes a partir de 12 anos

Monique Lobo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:32

Medicamento é aplicado a cada seis meses Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (12), o primeiro medicamento injetável de aplicação a cada seis meses para prevenção da contaminação pelo vírus HIV-1, por via sexual. O Sunlenca (lenacapavir) é um antirretroviral que tem eficácia comprovada de 100% na redução da incidência do vírus.

O fármaco é destinado a adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 kg, que estejam sob risco de contrair o vírus. A agência orienta que, antes de iniciar o tratamento, é obrigatório realizar teste com resultado negativo para HIV-1.

De acordo com a Anvisa, o Sunlenca atua inibindo múltiplos estágios da função do capsídeo do HIV-1. “Essa ação impede a replicação do vírus, tornando-o incapaz de sustentar a transcrição reversa”, explica no comunicado.

Além da versão injetável, o medicamento também tem a versão oral, utilizada no início do tratamento.

Eficácia

Os estudos clínicos apresentados demonstraram, além da eficácia de 100% na redução da incidência de HIV-1 em mulheres cisgênero, 96% de eficácia em comparação com a incidência de HIV de base e 89% superior à profilaxia pré-exposição (PrEP) oral diária.

Além disso, a aplicação semestral mostrou boa adesão e persistência, superando desafios comuns em esquemas diários.