Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa manda recolher caixa de remédio para pressão alta entre os mais vendidos do país

Medicamento estava com remédio trocado dentro das caixas em lote

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:53

As embalagens são essenciais para a eficácia dos remédios (Imagem: FotoDuets | Shutterstock)
Remédios Crédito: Imagem: FotoDuets | Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do mercado do lote OA3169 do Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado 40 mg após identificar um erro de embalagem. O medicamento, indicado para o tratamento de problemas gastrointestinais, foi comercializado em caixas da Hidroclorotiazida 25 mg, usada no controle da pressão arterial.

De acordo com a Anvisa, a medida atinge exclusivamente o lote citado e inclui a suspensão imediata da venda, da distribuição e do uso do produto deste lote em todo o país.

A decisão foi tomada depois que a MedQuímica Indústria Farmacêutica Ltda. comunicou à agência o recolhimento voluntário do lote, como forma de prevenção. Em nota, a empresa afirmou que “o produto disponível no mercado não oferece risco imediato à saúde do paciente”.

A MedQuímica informou ainda que já adotou todas as ações corretivas necessárias e que segue colaborando com os órgãos responsáveis. No Brasil, a Hidroclorotiazida aparece entre os medicamentos genéricos mais consumidos: foi o terceiro mais vendido no último ano, com mais de 26 milhões de caixas comercializadas até abril de 2025.

Leia mais

Imagem - Remédios de graça: veja a lista atualizada com mais de 40 medicamentos e itens gratuitos nas farmácias

Remédios de graça: veja a lista atualizada com mais de 40 medicamentos e itens gratuitos nas farmácias

Imagem - Depressão que não responde a remédios: novas soluções na Bahia

Depressão que não responde a remédios: novas soluções na Bahia

Imagem - Veja por que não é seguro guardar remédios fora da embalagem original

Veja por que não é seguro guardar remédios fora da embalagem original

Outros medicamentos entram na mira da Anvisa

Além do caso envolvendo o remédio para pressão alta, a Anvisa também determinou, na quarta-feira (7), a apreensão de lotes falsificados de outros medicamentos em circulação no país. Entre eles estão Imbruvica, Mounjaro e Voranigo.

No caso do Imbruvica, indicado para o tratamento de diferentes tipos de câncer no sangue, a agência ordenou a apreensão dos lotes NIS7G01, NJS7J00 e PJS0B00. A venda, distribuição e uso desses produtos estão proibidos. A medida foi adotada após a Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. informar que não fabricou os lotes citados e que o registro do Imbruvica na forma de cápsulas já foi cancelado.

Em relação ao Mounjaro, a Eli Lilly do Brasil Ltda., detentora do registro do medicamento, comunicou que o lote D838878 não foi produzido pela empresa. Diante disso, a Anvisa determinou a apreensão e retirada imediata do produto do mercado, com proibição de comercialização, distribuição e uso.

A agência também adotou a mesma decisão para o lote FM13L62 do Voranigo, medicamento indicado para o tratamento de tumores cerebrais. Segundo a Anvisa, o produto não pode ser armazenado, vendido, distribuído, fabricado, importado, divulgado ou utilizado, já que a Laboratórios Servier do Brasil informou desconhecer a origem do lote.

Tags:

Remédios

Mais recentes

Imagem - Mãe é presa após espancar filha de 11 anos por usar celular enquanto lavava louça

Mãe é presa após espancar filha de 11 anos por usar celular enquanto lavava louça
Imagem - Polícia investiga como suspeita a morte do tio de Suzane von Richthofen

Polícia investiga como suspeita a morte do tio de Suzane von Richthofen
Imagem - 'Grudou em mim por 5 segundos', relata advogada mordida por tubarão em Noronha

'Grudou em mim por 5 segundos', relata advogada mordida por tubarão em Noronha

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa