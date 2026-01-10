DETERMINAÇÃO

Anvisa manda recolher caixa de remédio para pressão alta entre os mais vendidos do país

Medicamento estava com remédio trocado dentro das caixas em lote

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:53

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do mercado do lote OA3169 do Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado 40 mg após identificar um erro de embalagem. O medicamento, indicado para o tratamento de problemas gastrointestinais, foi comercializado em caixas da Hidroclorotiazida 25 mg, usada no controle da pressão arterial.

De acordo com a Anvisa, a medida atinge exclusivamente o lote citado e inclui a suspensão imediata da venda, da distribuição e do uso do produto deste lote em todo o país.

A decisão foi tomada depois que a MedQuímica Indústria Farmacêutica Ltda. comunicou à agência o recolhimento voluntário do lote, como forma de prevenção. Em nota, a empresa afirmou que “o produto disponível no mercado não oferece risco imediato à saúde do paciente”.

A MedQuímica informou ainda que já adotou todas as ações corretivas necessárias e que segue colaborando com os órgãos responsáveis. No Brasil, a Hidroclorotiazida aparece entre os medicamentos genéricos mais consumidos: foi o terceiro mais vendido no último ano, com mais de 26 milhões de caixas comercializadas até abril de 2025.

Outros medicamentos entram na mira da Anvisa

Além do caso envolvendo o remédio para pressão alta, a Anvisa também determinou, na quarta-feira (7), a apreensão de lotes falsificados de outros medicamentos em circulação no país. Entre eles estão Imbruvica, Mounjaro e Voranigo.

No caso do Imbruvica, indicado para o tratamento de diferentes tipos de câncer no sangue, a agência ordenou a apreensão dos lotes NIS7G01, NJS7J00 e PJS0B00. A venda, distribuição e uso desses produtos estão proibidos. A medida foi adotada após a Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. informar que não fabricou os lotes citados e que o registro do Imbruvica na forma de cápsulas já foi cancelado.

Em relação ao Mounjaro, a Eli Lilly do Brasil Ltda., detentora do registro do medicamento, comunicou que o lote D838878 não foi produzido pela empresa. Diante disso, a Anvisa determinou a apreensão e retirada imediata do produto do mercado, com proibição de comercialização, distribuição e uso.