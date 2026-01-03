SAÚDE

Depressão que não responde a remédios: novas soluções na Bahia

Estudos pioneiros e terapias inovadoras, como a escetamina, oferecem alternativas para pacientes com depressão resistente ao tratamento

Maria Raquel Brito

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 05:00

Novas abordagens terapêuticas ampliam as possibilidades para pacientes com depressão resistente ao tratamento Crédito: Imagem gerada por IA

Apenas no ano passado, 498 pessoas foram internadas devido à depressão na Bahia, de acordo com o Observatório da Saúde Pública. Depois do diagnóstico, a etapa seguinte é o início do tratamento com medicamentos e terapias. Mas, às vezes, isso não é suficiente: os tratamentos existentes não têm efeito, os sintomas continuam lá. É a chamada depressão resistente ao tratamento, também conhecida como refratária, que impacta cerca de 40% das pessoas com depressão no Brasil, segundo o estudo observacional Treatment-Resistant Depression in America Latina (TRAL), realizado na América Latina com quase 1,5 mil pacientes.

“É aquele tipo de depressão que não responde a pelo menos dois tratamentos antidepressivos, com dose adequada e por tempo adequado de tratamento. O paciente começa com um de uma classe, usa até o limite terapêutico. Se não resolve, passa a usar outro. Se esse tratamento não responde também, a gente já considera como depressão resistente”, diz o psiquiatra André Gordilho, diretor técnico-médico do Grupo Bom Viver.

Nesses casos surgem outras possibilidades, como a potencialização do antidepressivo com associação de medicamentos. Quando isso também não é suficiente, entra na equação a psiquiatria intervencionista, que contempla medidas como infusão de cetamina endovenosa, estimulação magnética transcraniana, eletroconvulsoterapia e escetamina intranasal.

Essas alternativas foram um dos assuntos centrais da 4ª edição do Bom Viver Convida – Encontros Sobre Saúde Mental, que aconteceu em setembro e contou com uma palestra de Gordilho sobre a psiquiatria intervencionista.

“Eu acho que tem muito tabu em cima disso, criado por Hollywood, por vários filmes que retratam o tratamento como tortura, no caso da eletroconvulsoterapia. As pessoas, às vezes, nem sabem o que é. Precisam entender que existe algo além do comprimido e que se você não responde, por exemplo, ao tratamento convencional, a esperança não acabou. Muitas pessoas não se tratam adequadamente, agravam seus quadros e acabam indo a óbito por suicídio porque não são conduzidas corretamente”, afirma.

Pioneirismo baiano

Está na Bahia uma das principais pesquisas sobre tratamento com cetamina para a depressão resistente. Os estudos são realizados pelo Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes-UFBA/Ebserh) há alguns anos. Hoje, o Serviço de Psiquiatria do Hupes já dispõe de um centro de administração assistencial dessa medicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e já treinou profissionais de todo o Brasil no manejo dessa nova classe de medicamentos.

“Os estudos e a aplicação assistencial já beneficiaram centenas de pacientes e os resultados promissores têm sido apresentados em congressos e revistas científicas ao longo dos anos. Mantemos um alerta de possíveis usos problemáticos, com fins recreativos, a fim de proteger pessoas com vulnerabilidade a esse tipo de uso de substâncias. As pesquisas buscam também não apenas comprovar a eficácia da cetamina, na verdade, escetamina, que é o tipo de molécula hoje disponível no Brasil, mas também encontrar formas mais econômicas e com melhor tolerabilidade para os pacientes”, afirma o psiquiatra Lucas Quarantini, que atua no Hupes.

Segundo Quarantini, muito do efeito da escetamina é desconhecido, mas as evidências apontam que, em vez de atuar apenas em neurotransmissores mais conhecidos, como a serotonina e a noradrenalina, a molécula atua em receptores de glutamato, um neurotransmissor menos conhecido popularmente e que só recentemente passou a ser mais estudado pela ciência.

A aplicação deve funcionar de forma a estimular a plasticidade neural – ou seja, as conexões entre os neurônios – que podem ser danificadas pela depressão crônica, proporcionando em alguns casos um alívio rápido dos sintomas. “Mas é importante lembrar que existem muitas pessoas que não respondem também às cetaminas”, pontua Quarantini.

“O tratamento é geralmente administrado sob supervisão médica, para monitoramento dos efeitos adversos, sendo o mais preocupante o aumento da pressão arterial. Ele não é uma solução isolada, deve ser mantido o antidepressivo oral. Nosso objetivo científico atual mais relevante é tentar demonstrar e testar formas de psicoterapia que aumentem a eficácia desses tratamentos”, explica o psiquiatra.

Tratamento multidisciplinar

Além dos tratamentos psiquiátricos, os especialistas veem como essencial que haja uma abordagem multidisciplinar quando o assunto é a depressão refratária. Um ponto importante, por exemplo, é aliar os medicamentos ou intervenções a terapias, como aquelas que envolvem pintura, música e atividades físicas.

“O ser humano tem sua dimensão biológica, mas tem a sua dimensão psíquica e social, ou seja, é um ser da linguagem, a gente significa e ressignifica experiências, elabora os nossos traumas e vivências, e isso vai ser feito a partir da palavra. Ao mesmo tempo em que você tem uma alteração de neurotransmissores, também existe essa dimensão do fenômeno que está no campo da palavra e no social. A psicoterapia permite ao sujeito conseguir lidar com suas emoções”, defende o psicólogo Wagner Ferraz, psicólogo e coordenador de psicologia do Grupo Bom Viver.