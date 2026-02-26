AGENDA

Premiação reúne destaques do universo automotivo em evento aberto

Evento aberto ao público acontece nesta quinta (26), a partir das 19h, no Parque Shopping Bahia

Thais Borges

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:44

Premiação reúne destaques do universo automotivo em evento aberto Crédito: Divulgação

Fãs de arrancadas, projetos customizados e disputas nas redes podem participar, nesta quinta-feira (26), da primeira edição da Premiação Melhores do Ano do Princesa Motor Show, iniciativa que reconhece os nomes e projetos que mais se destacaram ao longo do último ano, no setor automotivo.

O evento tem início previsto às 19h, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. A cerimônia é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição.

Ao todo, são 12 categorias, com três indicados em cada uma, chegando a 36 concorrentes. Entre elas, estão incluídas as disputas por Piloto Destaque, Piloto Revelação, Afterfire “Pipoco”, Vozes das Redes e Relíquia. As categorias Piloto Revelação e Lunático — voltada a participantes frequentes dos encontros — tiveram maior engajamento do público.

O idealizador da premiação, Felipe Belo, conta que a iniciativa nasceu como forma de reconhecer a própria comunidade que impulsionou o projeto. “O Princesa Motor Show só alcançou o sucesso que tem hoje graças ao público, que sempre apoiou, engajou e acreditou em todas as nossas ideias, inclusive as mais ousadas. Cada edição foi construída junto com os participantes, fazendo o evento crescer e ganhar força. O Melhores do Ano surge para reconhecer e valorizar quem fez parte dessa história. Acreditamos que esta é apenas a primeira edição de muitas que ainda virão”.

Criado a partir de encontros que reúnem entusiastas da performance e da customização, o Princesa Motor Show consolidou uma comunidade ativa nas redes e presencialmente, transformando os encontros em vitrine para pilotos, influenciadores e projetos automotivos da região.

SERVIÇO

O quê: Premiação Melhores do Ano – Princesa Motor Show

Quando: 26 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h

Onde: Praça de Alimentação – Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas