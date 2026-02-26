Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Premiação reúne destaques do universo automotivo em evento aberto

Evento aberto ao público acontece nesta quinta (26), a partir das 19h, no Parque Shopping Bahia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:44

Premiação reúne destaques do universo automotivo em evento aberto
Premiação reúne destaques do universo automotivo em evento aberto Crédito: Divulgação

Fãs de arrancadas, projetos customizados e disputas nas redes podem participar, nesta quinta-feira (26), da primeira edição da Premiação Melhores do Ano do Princesa Motor Show, iniciativa que reconhece os nomes e projetos que mais se destacaram ao longo do último ano, no setor automotivo.

O evento tem início previsto às 19h, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. A cerimônia é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição.

Ao todo, são 12 categorias, com três indicados em cada uma, chegando a 36 concorrentes. Entre elas, estão incluídas as disputas por Piloto Destaque, Piloto Revelação, Afterfire “Pipoco”, Vozes das Redes e Relíquia. As categorias Piloto Revelação e Lunático — voltada a participantes frequentes dos encontros — tiveram maior engajamento do público.

O idealizador da premiação, Felipe Belo, conta que a iniciativa nasceu como forma de reconhecer a própria comunidade que impulsionou o projeto. “O Princesa Motor Show só alcançou o sucesso que tem hoje graças ao público, que sempre apoiou, engajou e acreditou em todas as nossas ideias, inclusive as mais ousadas. Cada edição foi construída junto com os participantes, fazendo o evento crescer e ganhar força. O Melhores do Ano surge para reconhecer e valorizar quem fez parte dessa história. Acreditamos que esta é apenas a primeira edição de muitas que ainda virão”.

Criado a partir de encontros que reúnem entusiastas da performance e da customização, o Princesa Motor Show consolidou uma comunidade ativa nas redes e presencialmente, transformando os encontros em vitrine para pilotos, influenciadores e projetos automotivos da região.

SERVIÇO

O quê: Premiação Melhores do Ano – Princesa Motor Show

Quando: 26 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h

Onde: Praça de Alimentação – Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Quanto: Gratuito e aberto ao público

Mais recentes

Imagem - Entrou na onda da corrida? Veja 7 livros essenciais para iniciantes e veteranos

Entrou na onda da corrida? Veja 7 livros essenciais para iniciantes e veteranos
Imagem - Da comédia romântica à romantasia: 18 livros de romance para ler em 2026

Da comédia romântica à romantasia: 18 livros de romance para ler em 2026
Imagem - Censo dos fetiches: brasileiros preferem sexo anal; nordestinos se destacam no exibicionismo

Censo dos fetiches: brasileiros preferem sexo anal; nordestinos se destacam no exibicionismo

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
01

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros
02

Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros

Imagem - Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro
03

Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro

Imagem - Amarrada com fio elétrico: menina de 16 anos morre após meses de maus-tratos e a família é presa
04

Amarrada com fio elétrico: menina de 16 anos morre após meses de maus-tratos e a família é presa