SAÚDE

Remédios de graça: veja a lista atualizada com mais de 40 medicamentos e itens gratuitos nas farmácias

Medicamentos fazem parte do programa federal Farmácia Popular

Thais Borges

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:51

Remédios Crédito: Agência Brasil

Quem precisa de medicamentos para doenças como hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, dislipidemia (colesterol alto) e rinite pode ter acesso a mais de 40 medicamentos e itens gratuitos no Brasil.

Desde fevereiro de 2025, o Programa Farmácia Popular financia 100% dos medicamentos e itens que fazem parte da lista da iniciativa do governo federal. De acordo com o Ministério da Saúde, há também remédios gratuitos para tratamentos da doença de Parkinson, glaucoma e da diabetes mellitus associada a doenças cardiovasculares.

Mais de 40 remédios e itens para pegar gratuitamente na Farmácia Popular 1 de 41

Para o tratamento de incontinência urinária, também são oferecidas fraldas, enquanto o programa de dignidade menstrual disponibiliza absorventes higiênicos.

Para retirar os medicamentos ou itens pelo programa, o paciente deve comparecer a uma farmácia credenciada, que são aquelas identificadas pela logomarca do Programa Farmácia Popular do Brasil. Lá, é preciso apresentar um documento oficial com foto e número do CPF e a receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares.

No caso da retirada das fraldas, o paciente deve pelo menos 60 anos ou ser uma pessoa com deficiência. A pessoa também deve apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica.