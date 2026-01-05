Acesse sua conta
Remédios de graça: veja a lista atualizada com mais de 40 medicamentos e itens gratuitos nas farmácias

Medicamentos fazem parte do programa federal Farmácia Popular

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:51

Remédios
Remédios Crédito: Agência Brasil

Quem precisa de medicamentos para doenças como hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, dislipidemia (colesterol alto) e rinite pode ter acesso a mais de 40 medicamentos e itens gratuitos no Brasil.

Desde fevereiro de 2025, o Programa Farmácia Popular financia 100% dos medicamentos e itens que fazem parte da lista da iniciativa do governo federal. De acordo com o Ministério da Saúde, há também remédios gratuitos para tratamentos da doença de Parkinson, glaucoma e da diabetes mellitus associada a doenças cardiovasculares.

Mais de 40 remédios e itens para pegar gratuitamente na Farmácia Popular

Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 100mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 250mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dapaglicozina 10mg para o tratamento de diabetes (somente casos associados a doença cardiovascular). Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Glibenclamida 5mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 850mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 5mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Absorventes higiênicos - para a dignidade menstrual. Imagem meramente ilustrativa por Imagem: Yekatseryna Netuk | Shutterstock
Fralda geriátrica por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 64mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 2,5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 32mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Furosemida 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Succinato de metoprolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Espironolactona 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Losartana potássica 50mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de enalapril 10mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Hidroclorotiazida 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de propanolol 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Besilato de anlodipino 5mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Atenolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Captopril 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Carbidopa 25mg + levodopa 250mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Alendronato de sódio 70mg - para o tratamento de osteoporose. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 40mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 10mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 20mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Enantato de noretisterona 50mg + valerato de estradiol 5 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Norestisterona 0,35 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Acetato de medroxiprogesterona 150mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
1 de 41
Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução

Para o tratamento de incontinência urinária, também são oferecidas fraldas, enquanto o programa de dignidade menstrual disponibiliza absorventes higiênicos.

Para retirar os medicamentos ou itens pelo programa, o paciente deve comparecer a uma farmácia credenciada, que são aquelas identificadas pela logomarca do Programa Farmácia Popular do Brasil. Lá, é preciso apresentar um documento oficial com foto e número do CPF e a receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares.

No caso da retirada das fraldas, o paciente deve pelo menos 60 anos ou ser uma pessoa com deficiência. A pessoa também deve apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica.

Confira os endereços das farmácias participantes aqui

