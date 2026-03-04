ARTE

Artista têxtil mineiro abre exposição de tapeçaria com peças inspiradas em Salvador

Éder Rezende reúne obras que misturam bordados à mão com técnicas contemporâneas

Monique Lobo

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:24

Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria Crédito: Divulgação

O artista têxtil mineiro Éder Rezende apresenta a sua trajetória na exposição “Tapeçarias de Éder Rezende” que está em cartaz no Sesc Poços de Caldas, em Minas Gerais. Algumas das obras expostas na mostra formam inspiradas em elementos de Salvador, como o Farol da Barra, o piso do Rio Vermelho e a floresta tropical.

Tapeçaria Farol da Barra Crédito: Divulgação

Na mostra, que tem entrada gratuita de segunda a sábado, das 9h às 21h, até o dia 25 de maio, Éder reúne tapeçarias que transformaram suas inspirações em artes orgânicas e autênticas. Filho de tapeceiro, o mineiro cresceu pulando sobre rolos de carpete na loja Mantiqueira, fundada por seu pai há mais de 40 anos. Passou a juventude vendendo tapetes industrializados e artesanais – de sisal, persas, chineses, entre outros. No projeto, revisita esse universo com técnicas contemporâneas, com a pistola de tapeçaria Tufting Gun, aliadas à bagagem acumulada em arte, cultura, design e jornalismo.

“Acredito que, antes de qualquer ponto, é preciso ouvir e decifrar desejos. Assim, crio tapeçarias únicas, inspiradas na arquitetura de Oscar Niemeyer, nos jardins de Burle Marx, nas músicas de Maria Bethânia, Caetano Veloso e David Bowie, nos acordes de Freddie Mercury e até nas críticas de Banksy”, diz o artista.

Sua arte também carrega muito a sua história: desde pequeno adorava frequentar museus. "Eu era afeminado quando criança e para fugir da agressão física e mental (homofobia) dos moleques da escola me escondia dentro dos museus”, relembra. Com isso, o espaço passou a fazer parte da sua vida. Visitou mostras no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), Pinacoteca, Museu da Imagem e do Som, Instituto Itaú Cultural, Paço das Artes, Museu Afro Brasil e Casa das Rosas, além de museus em outros 17 países. “Tapeçarias orgânicas, com histórias, contos, causos, deslizes, risadas, choros e superação. A minha pesquisa nasce nos museus e galerias de arte espalhadas pelo mundo inteiro”, pontua.

Tapeçaria Piso do Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Em 2016, quando se mudou da capital paulistana para a soteropolitana, o gosto por estar presente em museus se manteve. Os finais de semana, além de regados na praia e no mar, incluíam o Solar do Unhão, Cidade da Música da Bahia, Museu do Mar, Casa do Carnaval da Bahia, entre tantos outros.

Ponto arraiolo, bordado à mão e técnicas contemporâneas fazem parte do seu trabalho em tapeçaria. Uma das principais ferramentas que utiliza é a pistola elétrica, conhecida como Tufting Gun, que possibilita a criação de tapeçarias com formatos e texturas únicas. Além disso, trabalha com a pistola pneumática AK-3, conectada a um compressor de ar de alta pressão.

Tapeçaria Floresta Tropical Crédito: Divulgação