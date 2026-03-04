Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Artista têxtil mineiro abre exposição de tapeçaria com peças inspiradas em Salvador

Éder Rezende reúne obras que misturam bordados à mão com técnicas contemporâneas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:24

Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria Crédito: Divulgação

O artista têxtil mineiro Éder Rezende apresenta a sua trajetória na exposição “Tapeçarias de Éder Rezende” que está em cartaz no Sesc Poços de Caldas, em Minas Gerais. Algumas das obras expostas na mostra formam inspiradas em elementos de Salvador, como o Farol da Barra, o piso do Rio Vermelho e a floresta tropical.

Tapeçaria Farol da Barra
Tapeçaria Farol da Barra Crédito: Divulgação

Na mostra, que tem entrada gratuita de segunda a sábado, das 9h às 21h, até o dia 25 de maio, Éder reúne tapeçarias que transformaram suas inspirações em artes orgânicas e autênticas. Filho de tapeceiro, o mineiro cresceu pulando sobre rolos de carpete na loja Mantiqueira, fundada por seu pai há mais de 40 anos. Passou a juventude vendendo tapetes industrializados e artesanais – de sisal, persas, chineses, entre outros. No projeto, revisita esse universo com técnicas contemporâneas, com a pistola de tapeçaria Tufting Gun, aliadas à bagagem acumulada em arte, cultura, design e jornalismo.

Exposição “Tapeçarias de Éder Rezende”

Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação
1 de 12
Artista têxtil mineiro, Éder Rezende, lança exposição com suas obras de tapeçaria por Divulgação

“Acredito que, antes de qualquer ponto, é preciso ouvir e decifrar desejos. Assim, crio tapeçarias únicas, inspiradas na arquitetura de Oscar Niemeyer, nos jardins de Burle Marx, nas músicas de Maria Bethânia, Caetano Veloso e David Bowie, nos acordes de Freddie Mercury e até nas críticas de Banksy”, diz o artista.

Sua arte também carrega muito a sua história: desde pequeno adorava frequentar museus. "Eu era afeminado quando criança e para fugir da agressão física e mental (homofobia) dos moleques da escola me escondia dentro dos museus”, relembra. Com isso, o espaço passou a fazer parte da sua vida. Visitou mostras no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), Pinacoteca, Museu da Imagem e do Som, Instituto Itaú Cultural, Paço das Artes, Museu Afro Brasil e Casa das Rosas, além de museus em outros 17 países. “Tapeçarias orgânicas, com histórias, contos, causos, deslizes, risadas, choros e superação. A minha pesquisa nasce nos museus e galerias de arte espalhadas pelo mundo inteiro”, pontua.

Tapeçaria Piso do Rio Vermelho
Tapeçaria Piso do Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Em 2016, quando se mudou da capital paulistana para a soteropolitana, o gosto por estar presente em museus se manteve. Os finais de semana, além de regados na praia e no mar, incluíam o Solar do Unhão, Cidade da Música da Bahia, Museu do Mar, Casa do Carnaval da Bahia, entre tantos outros.

Ponto arraiolo, bordado à mão e técnicas contemporâneas fazem parte do seu trabalho em tapeçaria. Uma das principais ferramentas que utiliza é a pistola elétrica, conhecida como Tufting Gun, que possibilita a criação de tapeçarias com formatos e texturas únicas. Além disso, trabalha com a pistola pneumática AK-3, conectada a um compressor de ar de alta pressão.

Tapeçaria Floresta Tropical
Tapeçaria Floresta Tropical Crédito: Divulgação

A exposição “Tapeçarias de Éder Rezende” tem curadoria da artista plástica em pluri linguagens, professora, atelierista, produtora cultural e responsável pelo Arte Ziriguidum, Dalmoni Lydijusse.

Leia mais

Imagem - CAIXA CULTURAL SALVADOR abre para o público a exposição "Hoje é de vez em quando"

CAIXA CULTURAL SALVADOR abre para o público a exposição "Hoje é de vez em quando"

Imagem - Exposição reúne 27 artistas e destaca o diálogo entre arte e arquitetura em Salvador

Exposição reúne 27 artistas e destaca o diálogo entre arte e arquitetura em Salvador

Imagem - Exposição em homenagem a Iemanjá ocupa três espaços no Centro Histórico de Salvador

Exposição em homenagem a Iemanjá ocupa três espaços no Centro Histórico de Salvador

Tags:

Artista Mineiro Éder Rezende

Mais recentes

Imagem - 'Sicário' de Vorcaro morre após ser preso pela PF

'Sicário' de Vorcaro morre após ser preso pela PF
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2932, desta quarta-feira (4)

Resultado da Dupla Sena 2932, desta quarta-feira (4)
Imagem - Resultado da Lotomania 2895, desta quarta-feira (4)

Resultado da Lotomania 2895, desta quarta-feira (4)

MAIS LIDAS

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
01

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
02

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil
03

Salvador entra em estado de atenção por fortes chuvas, diz Defesa Civil

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
04

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia