Anvisa libera uso de remédio inédito para tratamento de Alzheimer

Elaine Sanoli
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:05
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta quinta-feira (8), a aprovação do uso do fármaco lecanemabe para o tratamento da doença de Alzheimer. O produto, inédito no país, é um anticorpo monoclonal pertencente à classe dos medicamentos biológicos.
De acordo com o registro, o novo medicamento é indicado para pacientes adultos com diagnóstico clínico de comprometimento cognitivo leve ou demência leve decorrentes da doença de Alzheimer, em fase inicial, com patologia amiloide confirmada e que não sejam portadores ou sejam heterozigotos do alelo ε4 da apolipoproteína E (ApoE ε4).
O medicamento deve ser administrado por infusão intravenosa, com duração aproximada de uma hora, a cada duas semanas.
Com o registro, o lecanemabe está autorizado para distribuição e uso no país. O prazo para a sua entrada no mercado depende do laboratório detentor do registro.