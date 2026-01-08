Acesse sua conta
Anvisa libera uso de remédio inédito para tratamento de Alzheimer

Medicamento deve ser administrado por infusão intravenosa, durante aproximadamente uma hora, uma vez a cada duas semanas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:05

Lecanemabe chega ao país para tratar a Doença de Alzheimer
Lecanemabe chega ao país para tratar a Doença de Alzheimer Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta quinta-feira (8), a aprovação do uso do fármaco lecanemabe para o tratamento da doença de Alzheimer. O produto, inédito no país, é um anticorpo monoclonal pertencente à classe dos medicamentos biológicos.

De acordo com o registro, o novo medicamento é indicado para pacientes adultos com diagnóstico clínico de comprometimento cognitivo leve ou demência leve decorrentes da doença de Alzheimer, em fase inicial, com patologia amiloide confirmada e que não sejam portadores ou sejam heterozigotos do alelo ε4 da apolipoproteína E (ApoE ε4).

O medicamento deve ser administrado por infusão intravenosa, com duração aproximada de uma hora, a cada duas semanas.

Com o registro, o lecanemabe está autorizado para distribuição e uso no país. O prazo para a sua entrada no mercado depende do laboratório detentor do registro.

