SAÚDE

Anvisa libera uso de remédio inédito para tratamento de Alzheimer

Medicamento deve ser administrado por infusão intravenosa, durante aproximadamente uma hora, uma vez a cada duas semanas

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:05

Lecanemabe chega ao país para tratar a Doença de Alzheimer Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta quinta-feira (8), a aprovação do uso do fármaco lecanemabe para o tratamento da doença de Alzheimer. O produto, inédito no país, é um anticorpo monoclonal pertencente à classe dos medicamentos biológicos.

De acordo com o registro, o novo medicamento é indicado para pacientes adultos com diagnóstico clínico de comprometimento cognitivo leve ou demência leve decorrentes da doença de Alzheimer, em fase inicial, com patologia amiloide confirmada e que não sejam portadores ou sejam heterozigotos do alelo ε4 da apolipoproteína E (ApoE ε4).

O medicamento deve ser administrado por infusão intravenosa, com duração aproximada de uma hora, a cada duas semanas.