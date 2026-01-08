FISCALIZAÇÃO

Anvisa manda recolher molho de tomate suspeito de conter pedaços de vidro

Medida proíbe a comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo do produto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote LM283 do molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia,, da marca Mastromauro Granoro. A decisão, divulgada na última quarta-feira (7), proíbe a comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo do produto.

A medida foi tomada depois do alerta da rede RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed - Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações) de que o lote do molho de tomate importado no Brasil continha pedaços de vidro.

Panetones contaminados

Na última terça-feira (6), a Anvisa determinou o recolhimento de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. A proibição ocorreu após o órgão detectar fungos nos produtos. A medida restringe a venda dos seguintes panetones:

Suplemento Neovite Visão

Outro produto que deve ser recolhido é o Neovite Visão, suplemento alimentar voltado para a saúde ocular, da empresa BL Indústria Ótica Ltda. (Bausch Lomb). Estão proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e consumidos os lotes 25G073, S25C004, S25C003, S25C002 e S25G072. A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos lotes depois de identificar irregularidades.