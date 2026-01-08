Acesse sua conta
Anvisa manda recolher molho de tomate suspeito de conter pedaços de vidro

Medida proíbe a comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo do produto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:16

Imagem Edicase Brasil
Molho de tomate (Imagem ilustrativa) Crédito: Sea Wave | Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote LM283 do molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia,, da marca Mastromauro Granoro. A decisão, divulgada na última quarta-feira (7), proíbe a comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo do produto.

A medida foi tomada depois do alerta da rede RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed - Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações) de que o lote do molho de tomate importado no Brasil continha pedaços de vidro.

Panetones contaminados 

Na última terça-feira (6), a Anvisa determinou o recolhimento de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. A proibição ocorreu após o órgão detectar fungos nos produtos. A medida restringe a venda dos seguintes panetones:

Panetones proibidos pela Anvisa

Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027) por Reprodução
Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g por Reprodução
Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" - 700g (lote: 251027) - Imagem Ilustrativa por Reprodução
Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027) - Imagem ilustrativa por Imagem: flanovais | Shutterstock
1 de 4
Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027) por Reprodução

Suplemento Neovite Visão

Outro produto que deve ser recolhido é o Neovite Visão, suplemento alimentar voltado para a saúde ocular, da empresa BL Indústria Ótica Ltda. (Bausch Lomb). Estão proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e consumidos os lotes 25G073, S25C004, S25C003, S25C002 e S25G072. A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos lotes depois de identificar irregularidades.

“Os referidos lotes foram fabricados com Capsicum annuum L. (fruto da páprica), ingrediente não autorizado em suplementos alimentares como fonte de zeaxantina. Além disso, a quantidade de Caramelo IV (caramelo processo sulfito-amônia) nos produtos está acima do limite permitido”, diz a Anvisa em nota.

