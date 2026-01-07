Acesse sua conta
Anvisa manda recolher lotes de panetones contaminados com fungos; saiba quais

Produtos têm prazo de validade até 27 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:24

Panetone de frutas (Imagem: melei5 | Shutterstock)
Panetone Crédito: Imagem: melei5 | Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda na última terça-feira (6). A proibição ocorreu após o órgão detectar fungos nos produtos. A medida restringe a venda dos seguintes panetones: 

Panetones proibidos pela Anvisa

Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027) por Reprodução
Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g por Reprodução
Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" - 700g (lote: 251027) - Imagem Ilustrativa por Reprodução
Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027) - Imagem ilustrativa por Imagem: flanovais | Shutterstock
1 de 4
Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027) por Reprodução

A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos lotes citados, que têm prazo de validade até 27 de fevereiro, devido ao aparecimento de fungos na superfície dos produtos.

Alimentos com cogumelos

Os produtos alimentícios da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. também foram afetados pela ação de fiscalização e não podem mais ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos. Além disso, eles serão recolhidos, conforme determinou a Resolução da Anvisa.

Confira os itens que foram proibidos:

Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes).

Pasta de Amendoim com Cogumelos da marca Smush Smushnuts (todos os lotes).

Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos da marca Smushn Go (todos os lotes).

Granola da marca Smush Smushnola Granola Coco (todos os lotes).

Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos da marca Smush Smushnola Granola Keto (todos os lotes).

Cápsula de Café da marca Smush Mushroom Espresso (todos os lotes).

Cápsula de Café da marca Smush Energy Mushroom Espresso (todos os lotes).

Os referidos produtos foram fabricados com os cogumelos Lion´s Mane e Cordyceps, ingredientes não permitidos porque ainda não tiveram a sua segurança avaliada para uso em alimentos.

A divulgação dos produtos também é feita de forma irregular, afirmando, sem comprovação científica, que o seu consumo contribui para a saúde mental, memória, foco e imunidade.

Tags:

Brasil Fiscalização Anvisa Panetone

