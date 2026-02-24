Acesse sua conta
Idosos boiam em colchões após casa de repouso ser invadida por enchente

Município foi afetado por forte chuva na madrugada desta terça-feira (24); seis pessoas morreram

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:35

Idosos boiam em colchões após casa de repouso ser invadida por enchente
Idosos boiam em colchões após casa de repouso ser invadida por enchente Crédito: Reprodução

O volume das chuvas que caíram em Ubá, cidade mineira, na madrugada desta terça-feira (24), foi tão alto que fez com que uma casa de repousos que abriga idosos inundasse e alguns deles fossem arrastados pelas águas, boiando nos colchões em que dormiam. Os idosos vivem no Departamento de Assistência Social João de Freitas, na Rua Dona Maria, no centro da cidade. Um vídeo mostra ao menos três idosos atendidos no local deitados em colchões que boiavam na água do alagamento.

O responsável pelo local informou ao G1 que a água subiu cerca de dois metros. A inundação provocou a perda de todos os móveis. Não foi informado quantas pessoas estavam no imóvel no momento da inundação. De acordo com informações da TV Integração, moradores vizinhos ajudaram a resgatar os idosos e a levá-los para o segundo piso do imóvel, onde a água não chegou. Ninguém se feriu e os idosos passam bem.

A manhã desta terça-feira (24) foi dedicada à limpeza do espaço e ao levantamento dos prejuízos. Ubá foi atingida por uma chuva intensa que acumulou 170 milímetros em cerca de três horas e meia, provocando "a maior inundação dos últimos anos e danos severos em diferentes regiões da cidade". A prefeitura informou que seis pessoas morreram.

De acordo com medições realizadas na área central, o Rio Ubá atingiu 7,82 metros, ocasionando alagamentos e inundações em extensa área urbana, com impacto em diversos bairros, ruas e estabelecimentos comerciais, além de afetar a prestação de serviços essenciais.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a inundação atingiu prédios públicos e comprometeu a estrutura de imóveis, o que levou à suspensão dos serviços da Farmácia Municipal, do Centro de Especialidades Odontológicas, da Policlínica Regional e da Equipe de Atenção Primária (EAP).

