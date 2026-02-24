Marcinho VP afirma que filho Oruan 'tem que pagar pelo que fez'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:49
As acusações contra o rapper Oruan, que é considerado foragido desde o último dia 3, foram comentadas pelo seu pai, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV).
Com condenações que somam mais de 55 anos de prisão, Marcinho VP está custodiado no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De dentro da prisão federal, enviou uma carta ao seu advogado, o ex-desembargador Siro Darlan, abordando a situação do filho. O documento foi divulgado pelo jornalista Ullisses Campbell nesta terça-feira (24).
No início do texto, o líder do CV lamenta a situação do filho. "Como pai, lamento muito por tudo que ele está passando", fala. No entanto, critica o que chamou de "acusações levianas" contra o jovem. "Fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a imputabilidade do direito mais gravoso do que a pessoa cometeu. Está tudo filmado, gravado! E contra os fatos não há argumentos", acrescenta.
Marcinho VP condena a conduta do filho, mas, também, a investigação da polícia. "É de luzidia evidência jurídica que meu filho errou, e não abono sua conduta. Ele tem que pagar pelo que fez. Entretanto, não é justo, e muito menos escorreito, intentarem atribuir a ele coisas na qual ele não fez", avaliou.
Sobre a fuga do filho, o líder do CV aponta a esperança de que a situação possa servir como um momento de reflexão. "Que o cativeiro sirva de reflexão para ele se apegar de novo a Deus, como fazia quando era menino, e procurar a sua melhora".
Ele também avalia a possível prisão do jovem como um momento de aprendizado. "Meu filho não é e nunca foi nenhum bandido. Mais sim um artista com potencial ímpar, que canta, compõe e arrasta multidões. Acredito que ele, se tiver juízo, vai sair de lá maior do que entrou", garante.
Todos os meus filhos cresceram na Igreja. O Mauro era um menino bom, respeitador, obediente aos pais, humilde. Todavia, é insofismável que o sucesso fez ele tirar os pés do chão um pouco e se perder. Que o cativeiro sirva de reflexão para ele se apegar de novo a Deus, como fazia quando era menino, e procurar a sua melhora. Só não aceito quererem fazer com ele o mesmo que fizeram comigo aos 20 anos de idade: imputá-lo um monte de crimes para destruí-lo. Isso não podemos admitir jamais né? Pois meu filho não é, e nunca foi nenhum bandido. Mais sim um artista com potencial ímpar, que canta, compõe e arrasta multidões. Acredito que ele, se tiver juízo, vai sair de lá maior do que entrou. Lembra de José do Egito? A história de José nos mostra que muitas vezes em nossas vidas, Satanás acha que esta fazendo algo terrível para nos destruir de vez, e, no entanto, os planos de Deus são outros. Ele só finge aceitar a astúcia do inimigo para nos causar dano e arruinar-nos, mas em silêncio trabalha pelo nosso bem. Deus transforma mal em bem. Em Gênesis 50: 'José diz a seus irmãos: “Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos”'. Mistério profundo! Abração. Marcio".