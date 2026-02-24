CARTA

Marcinho VP afirma que filho Oruan 'tem que pagar pelo que fez'

Em mensagem enviada a advogado, líder do CV aborda a situação do rapper e condena o que chama de "acusações levianas" contra o jovem

Monique Lobo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:49

Marcinho VP Crédito: Reprodução/Record

As acusações contra o rapper Oruan, que é considerado foragido desde o último dia 3, foram comentadas pelo seu pai, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV).

Com condenações que somam mais de 55 anos de prisão, Marcinho VP está custodiado no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De dentro da prisão federal, enviou uma carta ao seu advogado, o ex-desembargador Siro Darlan, abordando a situação do filho. O documento foi divulgado pelo jornalista Ullisses Campbell nesta terça-feira (24).

No início do texto, o líder do CV lamenta a situação do filho. "Como pai, lamento muito por tudo que ele está passando", fala. No entanto, critica o que chamou de "acusações levianas" contra o jovem. "Fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a imputabilidade do direito mais gravoso do que a pessoa cometeu. Está tudo filmado, gravado! E contra os fatos não há argumentos", acrescenta.

Marcinho VP condena a conduta do filho, mas, também, a investigação da polícia. "É de luzidia evidência jurídica que meu filho errou, e não abono sua conduta. Ele tem que pagar pelo que fez. Entretanto, não é justo, e muito menos escorreito, intentarem atribuir a ele coisas na qual ele não fez", avaliou.

Sobre a fuga do filho, o líder do CV aponta a esperança de que a situação possa servir como um momento de reflexão. "Que o cativeiro sirva de reflexão para ele se apegar de novo a Deus, como fazia quando era menino, e procurar a sua melhora".

Ele também avalia a possível prisão do jovem como um momento de aprendizado. "Meu filho não é e nunca foi nenhum bandido. Mais sim um artista com potencial ímpar, que canta, compõe e arrasta multidões. Acredito que ele, se tiver juízo, vai sair de lá maior do que entrou", garante.

Carta de Marcinho VP sobre Oruan Crédito: Reprodução

Confira o texto completo da carta:

"No que dizia respeito a meu filho Popstar, firmeza total. Como pai, lamento muito por tudo que ele está passando, porém, ele também não vigiou né? Ainda assim, tem que pagar (somente) apenas pelo que fez de verdade, e não por acusações levianas e armas portadas como estão intentando fazer com o menino. Fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a imputabilidade do direito mais gravoso do que a pessoa cometeu. Está tudo filmado, gravado! E contra os fatos não há argumentos. As imagens são claras, assim como a loz solar de qual foram as infrações que ele d e forma imprudente cometeu, e também das que os agentes cometeram. Porém estou tranquilo e confiante na justiça porque sei que a longo prazo as acusações fabricadas de má fé, como uma pedra de quase cinco quilos que apareceu supervenientemente ao ocorrido não se sustentam. Depois de Deus, o tempo e o Juiz são mais perfeitos.

É de luzidia evidência jurídica que meu filho errou, e não abono sua conduta. Ele tem que pagar pelo que fez. Entretanto, não é justo, e muito menos escorreito, intentarem atribuir a ele coisas na qual ele não fez. Podem aqueles que se dizem defensores da lei, da ética e da sociedade fazer injustiça em nome da Lei? Enfim, Deus sabe de todas as coisas. Os planos de Deus para nossas vidas foram estabelecidos, principalmente na esfera espiritual, antes da fundação do mundo, e creio piamente que é um bom plano como se vê em Jeremias 29:11 “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de lhe dar esperança e um futuro”(destacamos).