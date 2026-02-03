CASO ORUAM

Oruam vai voltar à prisão após interrupção do sinal da tornozeleira

Equipamento teria ficado sem sinal em 28 ocasiões

Nauan Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:24

Oruam Crédito: Reprodução

O ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou o habeas corpus do rapper Oruam e restabeleceu sua prisão preventiva. Segundo o relator, o artista apresentou 28 interrupções de sinal em um período de apenas 43 dias, o que "extrapola, em muito, um mero problema de carregamento". As informações são do G1.

O ministro destacou que tal conduta inviabiliza o monitoramento estatal e demonstra desrespeito à autoridade judicial, tornando as medidas alternativas insuficientes.

Em sua fundamentação, o juiz pontuou que o retorno à prisão é um "instrumento indispensável para assegurar a efetividade do processo penal", negando que a medida configure antecipação de pena.

A defesa do rapper, que havia deixado a prisão há 69 dias, rebateu as acusações afirmando que os relatórios de monitoramento demonstram apenas o descarregamento da bateria, sem qualquer intenção de desrespeito às ordens judiciais.

O histórico do caso vai desde julho do ano passado, quando Oruam foi preso durante uma operação policial em sua residência. Na ocasião, as autoridades buscavam apreender um adolescente de 17 anos, apontado como um dos maiores assaltantes de veículos do Rio de Janeiro e segurança de um chefe do Comando Vermelho, que estaria no local.