Oruam reage a foto de deputada federal em ‘trono’ de fuzis: 'Se eu postar é apologia ao crime'

Heider Sacramento
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:36
Oruam voltou a movimentar as redes sociais na quinta-feira (13) ao comentar uma foto publicada pela deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC). Na imagem, divulgada pela parlamentar na última terça-feira, ela aparece sentada em um “trono” montado com fuzis, cartuchos e munições, acompanhada da legenda “Game of Santa Catarina”, em referência à série Game of Thrones.
A postagem viralizou e gerou críticas, piadas e debates sobre o simbolismo da foto. Entre as reações mais comentadas, esteve a do rapper Oruam, que reclamou do tratamento desigual quando figuras públicas se associam visualmente a armas.
Oruam
“Se eu postar umas foto dessa é apologia ao crime”, escreveu o cantor, destacando a diferença de repercussão quando o mesmo tipo de imagem é publicada por artistas periféricos.
O comentário provocou uma onda de memes e surpreendeu parte do público, que admitiu concordar com Oruam pela primeira vez. “Me fizeram concordar com o Oruam”, escreveu um internauta. Outro brincou: “Primeira vez na vida que vou concordar com o Oruam”.
A foto de Júlia Zanatta também reacendeu discussões sobre responsabilidade de autoridades públicas, uso político de imagens bélicas e o impacto desse tipo de conteúdo em um momento de debates acalorados sobre segurança pública no país.