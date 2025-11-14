Tarot desta sexta (14 de novembro) aponta reviravolta financeira, chuva de bençãos e fim de semana abençoado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 05:00
O Tarot encerra a semana com energia leve, amorosa e esperançosa. Sexta-feira (14) é marcada por vínculos sinceros e descanso merecido.
Áries vibra com o Dois de Copas, amor e parceria. Touro recebe o Dez de Copas, felicidade familiar. Gêmeos tem o As de Copas, recomeço afetivo.
Tarot
Câncer é guiado pela Rainha de Copas, empatia. Leão conta com o Sol, brilho e carisma. Virgem vem com o Nove de Ouros, prazer e independência.
Libra recebe a Estrela, otimismo e fé. Escorpião se renova com o Julgamento. Sagitário vibra com o Carro, força e direção.
Capricórnio tem o Rei de Ouros, segurança. Aquário vem com o Mundo, realizações. Peixes fecha a semana com o Papa, paz interior e fé.