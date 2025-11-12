POLÊMICA

Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo

Documentário expõe bastidores da relação marcada por visitas íntimas, privilégios e supostas traições durante a prisão do cantor

Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:13

Belo e Viviane vão se reencontrar na novela das nove da TV Globo Crédito: Reprodução/Globoplay

A história de amor entre Belo e Viviane Araújo voltou aos holofotes após o lançamento do documentário Belo: Perto Demais da Luz, disponível na plataforma da Globo. A produção revela que, mesmo durante o período em que esteve preso em 2004 por associação ao tráfico de drogas, o cantor teria mantido relacionamentos com outras mulheres enquanto a atriz o visitava com frequência e demonstrava apoio incondicional.

Anos depois, o ex-casal voltará a dividir a cena. Belo e Viviane vão se reencontrar na novela das nove da TV Globo, Três Graças. O convite partiu do próprio autor Aguinaldo Silva, padrinho artístico da atriz. Viviane aceitou o desafio e interpretará o par romântico do personagem vivido por Belo, com estreia prevista a partir do capítulo 100.

Belo e Viviane Araújo 1 de 9

O relacionamento entre os dois chegou ao fim em 2007, após quase uma década juntos. Na época, rumores apontavam que o envolvimento do cantor com Gracyanne Barbosa teria contribuído para a separação. Desde então, Viviane seguiu sua carreira na TV e se consolidou como uma das maiores rainhas de bateria do carnaval brasileiro.

Informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias indicam que, durante o relacionamento, Viviane chegou a bancar um “estilo de vida de luxo” para Belo dentro da prisão, arcando com regalias e benefícios incomuns. O documentário também aponta que mulheres tinham acesso facilitado à cela do cantor, sem seguir o protocolo de visitantes, o que alimentou suspeitas de traição.

Outros presos e funcionários teriam alertado Viviane sobre o comportamento de Belo. De acordo com o relato, uma das mulheres possuía até um quarto reservado para encontros com o cantor, “com colchão de água” e sem fiscalização.