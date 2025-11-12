Acesse sua conta
Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo

Documentário expõe bastidores da relação marcada por visitas íntimas, privilégios e supostas traições durante a prisão do cantor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:13

Belo e Viviane vão se reencontrar na novela das nove da TV Globo
Belo e Viviane vão se reencontrar na novela das nove da TV Globo Crédito: Reprodução/Globoplay

A história de amor entre Belo e Viviane Araújo voltou aos holofotes após o lançamento do documentário Belo: Perto Demais da Luz, disponível na plataforma da Globo. A produção revela que, mesmo durante o período em que esteve preso em 2004 por associação ao tráfico de drogas, o cantor teria mantido relacionamentos com outras mulheres enquanto a atriz o visitava com frequência e demonstrava apoio incondicional.

Anos depois, o ex-casal voltará a dividir a cena. Belo e Viviane vão se reencontrar na novela das nove da TV Globo, Três Graças. O convite partiu do próprio autor Aguinaldo Silva, padrinho artístico da atriz. Viviane aceitou o desafio e interpretará o par romântico do personagem vivido por Belo, com estreia prevista a partir do capítulo 100.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

O relacionamento entre os dois chegou ao fim em 2007, após quase uma década juntos. Na época, rumores apontavam que o envolvimento do cantor com Gracyanne Barbosa teria contribuído para a separação. Desde então, Viviane seguiu sua carreira na TV e se consolidou como uma das maiores rainhas de bateria do carnaval brasileiro.

Informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias indicam que, durante o relacionamento, Viviane chegou a bancar um “estilo de vida de luxo” para Belo dentro da prisão, arcando com regalias e benefícios incomuns. O documentário também aponta que mulheres tinham acesso facilitado à cela do cantor, sem seguir o protocolo de visitantes, o que alimentou suspeitas de traição.

Outros presos e funcionários teriam alertado Viviane sobre o comportamento de Belo. De acordo com o relato, uma das mulheres possuía até um quarto reservado para encontros com o cantor, “com colchão de água” e sem fiscalização.

A polêmica voltou à tona com o lançamento do documentário em 2024, que revelou detalhes pouco conhecidos da relação. Agora, com o possível reencontro de Belo e Viviane Araújo na TV, os fãs aguardam ansiosos para ver o ex-casal contracenando novamente depois de tudo o que viveram.

Três Graças Belo Viviane Araújo

