Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’

Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:24
A mansão onde Gal Costa viveu seus últimos anos no bairro nobre do Jardim Europa, em São Paulo, continua à venda, desta vez com valor reduzido para cerca de R$ 8 milhões, após ficar mais de um ano sem comprador.
Localizada em rua tranquila, arborizada e típica das residências de altíssimo padrão do bairro, a casa se destaca pela arquitetura moderna com traços retos, com muro de pedras, portão de ferro e jardim nos fundos, um reflexo da personalidade discreta da cantora, que valorizava privacidade mais do que ostentação.
Mansão de Gal Costa
Segundo anúncios de venda, o imóvel tem três dormitórios (uma suíte), duas vagas de garagem, quase 400 m² entre construção e jardim, salas de estar e jantar com janelões voltados para o verde, lareira, cozinha, dependência para funcionária, e preserva parte da decoração idealizada pela artista.
O imóvel foi inicialmente anunciado por cerca de R$ 10 milhões, mas o valor caiu após o tempo no mercado e ajustes de avaliação, especialistas estimavam seu valor real entre R$ 7 e 8 milhões.