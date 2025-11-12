MANSÃO MILIONÁRIA

Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’

O imóvel reflete o estilo elegante e discreto da artista e segue à venda em um dos endereços mais cobiçados de São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:24

Casa de Gal Costa no Jardim Europa reflete o estilo discreto e sofisticado da cantora Crédito: Reprodução

A mansão onde Gal Costa viveu seus últimos anos no bairro nobre do Jardim Europa, em São Paulo, continua à venda, desta vez com valor reduzido para cerca de R$ 8 milhões, após ficar mais de um ano sem comprador.

Localizada em rua tranquila, arborizada e típica das residências de altíssimo padrão do bairro, a casa se destaca pela arquitetura moderna com traços retos, com muro de pedras, portão de ferro e jardim nos fundos, um reflexo da personalidade discreta da cantora, que valorizava privacidade mais do que ostentação.

Segundo anúncios de venda, o imóvel tem três dormitórios (uma suíte), duas vagas de garagem, quase 400 m² entre construção e jardim, salas de estar e jantar com janelões voltados para o verde, lareira, cozinha, dependência para funcionária, e preserva parte da decoração idealizada pela artista.