Esteja atento aos sinais: A virada do ano carrega um aviso claro para os signos nesta quarta (31 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:08
A noite de Ano Novo começa pedindo presença e conforto. Com a Lua ainda em Touro nas primeiras horas da celebração, o céu favorece ambientes acolhedores, boa comida, conexões reais e aquela sensação de pertencimento que muitos buscam na virada.
É um momento propício para valorizar quem está ao seu lado, desacelerar e perceber o que, de fato, sustentou você ao longo de 2025. Emoções profundas podem surgir, especialmente ligadas à família, amizades antigas e memórias que insistem em aparecer antes da contagem regressiva.
Mas, após a meia-noite, tudo muda. A Lua entra em Gêmeos e traz leveza, conversa, movimento e curiosidade. A virada não é silenciosa: ela pede troca, risadas, mensagens, encontros inesperados e vontade de circular.
O céu mostra que 2026 começa com um recado claro: não dá mais para viver parado emocionalmente. Quem se permitir se mover, aprender e se comunicar, sai na frente.