Esteja atento aos sinais: A virada do ano carrega um aviso claro para os signos nesta quarta (31 de dezembro)

Lua em Touro traz acolhimento, mas muda tudo após a meia-noite

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:08

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Reprodução

A noite de Ano Novo começa pedindo presença e conforto. Com a Lua ainda em Touro nas primeiras horas da celebração, o céu favorece ambientes acolhedores, boa comida, conexões reais e aquela sensação de pertencimento que muitos buscam na virada.

É um momento propício para valorizar quem está ao seu lado, desacelerar e perceber o que, de fato, sustentou você ao longo de 2025. Emoções profundas podem surgir, especialmente ligadas à família, amizades antigas e memórias que insistem em aparecer antes da contagem regressiva.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Mas, após a meia-noite, tudo muda. A Lua entra em Gêmeos e traz leveza, conversa, movimento e curiosidade. A virada não é silenciosa: ela pede troca, risadas, mensagens, encontros inesperados e vontade de circular.

O céu mostra que 2026 começa com um recado claro: não dá mais para viver parado emocionalmente. Quem se permitir se mover, aprender e se comunicar, sai na frente.

