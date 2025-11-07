Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão zen de Anitta com espaço para rituais e contato com a natureza

Após deixar Los Angeles, cantora transformou mansão no Itanhangá em refúgio espiritual e espaço para se reconectar com a família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:10

Casa de Anitta no Rio tem espaços para rituais, arte brasileira e atmosfera zen
Casa de Anitta no Rio tem espaços para rituais, arte brasileira e atmosfera zen Crédito: Reprodução

Anitta está vivendo uma nova fase, e isso se reflete até na casa. Depois de anos morando em Los Angeles, a cantora decidiu retornar de vez ao Brasil e reformar sua mansão no Itanhangá, zona oeste do Rio. O imóvel foi completamente adaptado para refletir o estilo de vida mais espiritual e tranquilo que ela vem adotando.

O projeto, assinado pelo Studio Roca, levou seis meses e mobilizou mais de 100 profissionais. A proposta foi criar um espaço que unisse conforto, natureza e energia curativa. “No jardim, buscamos traduzir o desejo da cliente por uma atmosfera zen e acolhedora. Projetamos um espaço para rituais e pequenos shows, com luminárias em fibras naturais que flutuam suavemente com o vento”, explicaram os arquitetos.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
1 de 12
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram

A artista também teve participação direta nas escolhas do design. O quarto principal, por exemplo, foi pensado para ser um refúgio de descanso e introspecção, com uma cama baixa e tons neutros. A casa mistura arquitetura modernista brasileira com referências espirituais, incluindo um lustre inspirado em Omolu, orixá associado à cura, um elemento que conversa com a religiosidade da cantora.

Leia mais

Como é a casa de João Vicente de Castro com 500 m² e banheiro com mármore raro da Bahia

Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Como são os apartamentos de luxo de R$ 8,6 milhões que Deborah Secco comprou em Miami

Como é a mansão de Gisele Bündchen, avaliada em R$ 100 milhões, com elevador e suíte que ocupa um andar inteiro

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Anitta investiu ainda em obras de arte nacionais, de artistas como Bruno Lyfe e Alexandre Feliciano, e um paisagismo assinado por Daniela Infante, com áreas externas voltadas para práticas meditativas.

A decisão de voltar ao Brasil veio após um período de reflexão sobre a vida pessoal. “Quando fiquei doente, no fim de 2022, pensei que não estava fazendo nada que realmente importasse pra mim. Só trabalhava. Eu queria passar mais tempo com minha família”, disse em entrevista à revista Travel + Leisure.

Leia mais

Imagem - Bruce Willis é flagrado caminhando na praia e preocupa fãs

Bruce Willis é flagrado caminhando na praia e preocupa fãs

Imagem - Como será a continuação de Avenida Brasil mais de 13 anos depois

Como será a continuação de Avenida Brasil mais de 13 anos depois

Imagem - 'Queriam provar que era puta', diz esposa de melhor amigo de Ayrton Senna sobre rejeição da família a Adriane Galisteu

'Queriam provar que era puta', diz esposa de melhor amigo de Ayrton Senna sobre rejeição da família a Adriane Galisteu

Tags:

Mansão Anitta

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Jojo Todynho se envolve em confusão na faculdade, é denunciada por colega e caso vai parar na polícia

Jojo Todynho se envolve em confusão na faculdade, é denunciada por colega e caso vai parar na polícia
Imagem - Bruce Willis é flagrado caminhando na praia e preocupa fãs

Bruce Willis é flagrado caminhando na praia e preocupa fãs

MAIS LIDAS

Imagem - Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas
01

Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)
04

Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)