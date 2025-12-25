Acesse sua conta
Do caos à abundância: 5 signos que vão sentir o bolso crescer e ficar ricos em 2026

Depois de um 2025 pesado, esses signos entram no ano novo com expansão, estabilidade e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

O ano de 2025 exigiu ajustes, paciência e muito jogo de cintura. Para alguns signos, foi um período de atrasos, decisões difíceis e situações que pediram mais força do que o esperado. Mas esse processo também criou foco, disciplina e clareza, e é justamente isso que abre as portas financeiras para 2026. A virada do ano marca o início de uma fase de expansão consistente, não apenas sorte passageira. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Conexões e oportunidades que destravam sua vida financeira

Gêmeos passou o ano alternando entre avanços e redirecionamentos. Mas toda essa flexibilidade e capacidade de adaptação agora vira vantagem. Em 2026, novas parcerias, mudanças profissionais e projetos paralelos geram múltiplas fontes de renda. Ideias ganham força, reconhecimento e retorno.

Dica cósmica: Confie no movimento; sua versatilidade é o que abre portas.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: Um ano em que estratégia vira dinheiro

Virgem encerra 2025 mais seletivo, mais consciente e muito mais afiado. Depois de meses de pressão, você entendeu o que desperdiça sua energia e o que realmente vale o esforço. Em 2026, oportunidades começam a se alinhar: um projeto cresce, uma ideia antiga rende frutos ou uma nova função traz reconhecimento e lucro. É o ano em que seu trabalho finalmente deixa de ser invisível.

Dica cósmica: Aposte no que é estável; sua consistência será seu maior trunfo.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Sagitário: Expansão que rende resultados reais

Sagitário aprendeu da maneira difícil o que não funciona financeiramente. Em 2026, chega a fase das grandes oportunidades. Algo ligado a criatividade, viagens, ensino, negócios ou conexões internacionais pode se tornar muito lucrativo. Pessoas-chave entram na sua vida e ajudam a abrir portas que estavam fechadas até agora.

Dica cósmica: Mire alto; desta vez, o terreno é fértil para crescimento.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio: Reconstrução que gera riqueza real

Capricórnio raramente desmorona, mas 2025 foi um ano que testou seus limites. O esforço pareceu maior que os resultados, mas isso te obrigou a repensar estratégias e ambições. Em 2026, tudo muda: oportunidades chegam, projetos engrenam e sua dedicação começa a render de forma consistente. É o ano da reconstrução sólida e duradoura.

Dica cósmica: Ajuste a rota, não o destino; grandes resultados virão do novo caminho.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Peixes: Abundância através de escolhas certas

Peixes termina 2025 mais consciente dos limites necessários. Em 2026, você atrai oportunidades financeiras mais sólidas e alinhadas ao seu propósito. Trabalho ganha significado, parcerias se fortalecem e você encontra apoio onde antes carregava tudo sozinho. A estabilidade chega quando você prioriza o que faz sentido, e não o que pesa.

Dica cósmica: Siga o que faz bem, o retorno financeiro virá junto.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Sagitário Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

