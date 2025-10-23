IMÓVEL DE LUXO

Como é a mansão de Gisele Bündchen, avaliada em R$ 100 milhões, com elevador e suíte que ocupa um andar inteiro

Com quatro andares, o imóvel é um verdadeiro refúgio de luxo em Greenwich Village.

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 06:45

Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York Crédito: Reprodução/COMPASS

A antiga mansão de Gisele Bündchen, em Nova York, voltou ao mercado e está avaliada em 16,9 milhões de dólares (cerca de R$ 91,7 milhões). O imóvel, que a top brasileira comprou em 2005 por 5,8 milhões de dólares, já havia sido vendido no ano passado, e agora retorna à lista de propriedades de luxo disponíveis para compra.

Localizada no icônico bairro Greenwich Village, símbolo do movimento de contracultura nova-iorquino, a casa tem 475 metros quadrados distribuídos em quatro andares e conta com elevador, sete lareiras, cozinha de chef e dois níveis de áreas externas. A arquitetura mistura elegância e conforto, com tetos altos, portas francesas, janelas amplas e acabamento sofisticado.

De acordo com a empresa imobiliária COMPASS, responsável pela venda, o imóvel oferece jardins interno e externo e é cercado por altos muros que garantem privacidade, algo essencial para celebridades como Gisele.

O destaque vai para a suíte principal, que ocupa um andar inteiro da casa e inclui um banheiro de luxo descrito como “o spa dos seus sonhos”, com banheira de hidromassagem, chuveiro espaçoso e lareira.