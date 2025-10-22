'Três Graças': marido de Arminda reaparece vivo e promete vingança contra a vilã

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:44
A trama de Três Graças, novela das 21h da Globo escrita por Aguinaldo Silva, promete uma reviravolta explosiva nos próximos capítulos. O público descobrirá que Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera), dado como morto no início da história, está vivo e pronto para se vingar da vilã e do amante dela, Ferette (Murilo Benício).
Segundo o Notícias da TV, o retorno do personagem acontecerá por volta do capítulo 80. Rogério, que todos acreditavam ter morrido em uma explosão de lancha, voltará decidido a expor as falcatruas e destruir o casal que o traiu.
Arminda em Três Graças
Enquanto isso, Josefa (Arlete Salles) contará a Gerluce (Sophie Charlotte) detalhes sobre a escultura que dá nome à novela. “Chama-se Três Graças e tem mais de 200 anos. Rogério, o falecido marido de Arminda, é que trouxe da Itália”, revelará a idosa, levantando novas suspeitas sobre o passado sombrio da filha.
O mistério em torno da morte de Rogério e da escultura promete agitar a trama e colocar Arminda e Ferette em um verdadeiro inferno.