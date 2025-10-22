Acesse sua conta
'Três Graças': marido de Arminda reaparece vivo e promete vingança contra a vilã

Personagem de Eduardo Moscovis volta do “mundo dos mortos” para acertar contas com Arminda e Ferette

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:44

Marido de Arminda ressurge em Três Graças e promete vingança explosiva
Marido de Arminda ressurge em Três Graças e promete vingança explosiva Crédito: Reprodução/TV Globo

A trama de Três Graças, novela das 21h da Globo escrita por Aguinaldo Silva, promete uma reviravolta explosiva nos próximos capítulos. O público descobrirá que Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera), dado como morto no início da história, está vivo e pronto para se vingar da vilã e do amante dela, Ferette (Murilo Benício).

Segundo o Notícias da TV, o retorno do personagem acontecerá por volta do capítulo 80. Rogério, que todos acreditavam ter morrido em uma explosão de lancha, voltará decidido a expor as falcatruas e destruir o casal que o traiu.

Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo

Enquanto isso, Josefa (Arlete Salles) contará a Gerluce (Sophie Charlotte) detalhes sobre a escultura que dá nome à novela. “Chama-se Três Graças e tem mais de 200 anos. Rogério, o falecido marido de Arminda, é que trouxe da Itália”, revelará a idosa, levantando novas suspeitas sobre o passado sombrio da filha.

O mistério em torno da morte de Rogério e da escultura promete agitar a trama e colocar Arminda e Ferette em um verdadeiro inferno.

