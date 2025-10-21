MÚSICA

Alinne Rosa transforma Wagner Moura em canção e revela nova fase na carreira: 'Ele é o crush do Brasil, tem o molho'

Cantora baiana aposta em show intimista e prepara álbum com clima de verão e renascimento pessoal

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:14

Alinne Rosa homenageia Wagner Moura em nova música Crédito: Reprodução

A cantora baiana Alinne Rosa está vivendo um novo momento artístico e pessoal. Em entrevista ao jornal Extra, ela revelou detalhes de seu primeiro álbum solo de inéditas, previsto para novembro, e da música “Wagner Moura”, uma homenagem bem-humorada ao ator baiano.

“Wagner Moura é orgulho da Bahia, né? E vejo que é o crush do Brasil também. Ele tem o molho!”, brincou a artista, contando que pesquisou sobre a vida do ator antes de compor a faixa. “Pesquisei onde ele nasceu, qual era o apelido dele e tudo mais. Depois fui no teatro e falei com ele, que ficou superfeliz”, contou.

O disco traz dez faixas divididas em duas partes, uma em novembro e outra em dezembro, e mistura samba, reggae, indie e até marchinha de carnaval, com a participação de Castelo Branco. Segundo Alinne, o projeto simboliza liberdade e experimentação: “Tô experimentando novas sonoridades, sendo produtora musical pela primeira vez. Quero que o público sinta o prazer que eu tô sentindo nesse processo”.

Mais do que uma virada artística, o álbum marca um renascimento pessoal. A cantora abriu o coração sobre um período difícil de depressão: “Passei um tempo com uma nuvem escura, tentando me restabelecer. Agora estou me reencontrando, com vontade de me arriscar”.

Durante esse tempo, Alinne mergulhou na pintura, transformando a arte em refúgio. “Eu pintava de forma visceral, jogando tinta em cima de tinta. Era catarse pura. Fiz mais de 20 quadros!”, contou.

Aos 43 anos, ela diz viver com mais calma e propósito: “Aprendi a administrar melhor a minha vida, a ter calma. Parei de correr atrás de coisas que só me davam desgaste. Hoje o sentimento é de força”.