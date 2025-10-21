Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luiz Caldas emociona São Paulo com turnê intimista e celebra 40 anos do Axé Music

O cantor baiano lotou duas noites no Sesc Pinheiros com o show “Voz e Violão”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:52

Luiz Caldas celebra 40 anos de Axé em formato intimista em São Paulo
Luiz Caldas celebra 40 anos de Axé em formato intimista em São Paulo Crédito: Divulgação/Lucas Elocado

A energia da Bahia tomou conta de São Paulo neste fim de semana com as apresentações de Luiz Caldas no Teatro Paulo Autran e no Sesc Pinheiros. O “Pai da Axé Music” encantou o público com a turnê “Voz e Violão”, um formato mais intimista que revelou o lado mais pessoal e versátil do artista.

Com ingressos esgotados nas duas noites, Luiz revisitou grandes sucessos da carreira, como “Tieta”, “Haja Amor”, “É Tão Bom” e “Magia”, além de surpreender o público com versões cheias de emoção para clássicos da música brasileira e até hits internacionais, entre eles, “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley.

Luiz Caldas

Luiz Caldas por Márcio Santos/divulgação
Luiz Caldas por Maysa Polcri/ Divulgação
Luiz Caldas por Ana Albuquerque/CORREIO
Luiz Caldas por André Fofano - Divulgação
Luiz Caldas por André Fofano
Luiz Caldas por divulgação
Luiz Caldas por andré fofano
Luiz Caldas por Reprodução
Luiz Caldas por Divulgação
Luiz Caldas por Divulgação
Luiz Caldas por divulgação
1 de 11
Luiz Caldas por Márcio Santos/divulgação

O clima foi de pura celebração. Entre risadas, histórias e canções que marcaram gerações, o público cantou junto em coro, celebrando os 40 anos do Axé Music e do icônico álbum “Magia” (1985).

Carismático e cheio de energia, Luiz Caldas reforçou no palco o motivo de ser considerado um dos nomes mais criativos da música brasileira. “É uma alegria ver que o Axé segue vivo e pulsando em cada um de vocês”, disse o cantor, encerrando o show sob aplausos calorosos.

Leia mais

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Mistério em 'Três Graças': Arminda mente sobre morte do marido e deixa Gerluce desconfiada

Mistério em 'Três Graças': Arminda mente sobre morte do marido e deixa Gerluce desconfiada

Imagem - Ex-seminaristas deixam a batina e viralizam ao revelar romance nas redes sociais

Ex-seminaristas deixam a batina e viralizam ao revelar romance nas redes sociais

Tags:

Música Luiz Caldas axé Music

Mais recentes

Imagem - Mulher pede para ChatGPT escolher números e ganha R$ 560 mil na loteria

Mulher pede para ChatGPT escolher números e ganha R$ 560 mil na loteria
Imagem - Miss confunde nome da campeã, comemora antes da hora e reação divertida viraliza

Miss confunde nome da campeã, comemora antes da hora e reação divertida viraliza
Imagem - Com novo visual, Virginia irá para Madri reencontrar Vini Jr.; presença dos filhos ainda é incerta

Com novo visual, Virginia irá para Madri reencontrar Vini Jr.; presença dos filhos ainda é incerta

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos