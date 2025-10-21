MÚSICA

Luiz Caldas emociona São Paulo com turnê intimista e celebra 40 anos do Axé Music

O cantor baiano lotou duas noites no Sesc Pinheiros com o show “Voz e Violão”

Luiz Caldas celebra 40 anos de Axé em formato intimista em São Paulo Crédito: Divulgação/Lucas Elocado

A energia da Bahia tomou conta de São Paulo neste fim de semana com as apresentações de Luiz Caldas no Teatro Paulo Autran e no Sesc Pinheiros. O “Pai da Axé Music” encantou o público com a turnê “Voz e Violão”, um formato mais intimista que revelou o lado mais pessoal e versátil do artista.

Com ingressos esgotados nas duas noites, Luiz revisitou grandes sucessos da carreira, como “Tieta”, “Haja Amor”, “É Tão Bom” e “Magia”, além de surpreender o público com versões cheias de emoção para clássicos da música brasileira e até hits internacionais, entre eles, “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley.

O clima foi de pura celebração. Entre risadas, histórias e canções que marcaram gerações, o público cantou junto em coro, celebrando os 40 anos do Axé Music e do icônico álbum “Magia” (1985).