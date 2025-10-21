Luiz Caldas emociona São Paulo com turnê intimista e celebra 40 anos do Axé Music

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:52
A energia da Bahia tomou conta de São Paulo neste fim de semana com as apresentações de Luiz Caldas no Teatro Paulo Autran e no Sesc Pinheiros. O “Pai da Axé Music” encantou o público com a turnê “Voz e Violão”, um formato mais intimista que revelou o lado mais pessoal e versátil do artista.
Com ingressos esgotados nas duas noites, Luiz revisitou grandes sucessos da carreira, como “Tieta”, “Haja Amor”, “É Tão Bom” e “Magia”, além de surpreender o público com versões cheias de emoção para clássicos da música brasileira e até hits internacionais, entre eles, “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley.
Luiz Caldas
O clima foi de pura celebração. Entre risadas, histórias e canções que marcaram gerações, o público cantou junto em coro, celebrando os 40 anos do Axé Music e do icônico álbum “Magia” (1985).
Carismático e cheio de energia, Luiz Caldas reforçou no palco o motivo de ser considerado um dos nomes mais criativos da música brasileira. “É uma alegria ver que o Axé segue vivo e pulsando em cada um de vocês”, disse o cantor, encerrando o show sob aplausos calorosos.