Mistério em 'Três Graças': Arminda mente sobre morte do marido e deixa Gerluce desconfiada

Vilã afirma que Rogério está morto, mas conversas enigmáticas colocam em dúvida o verdadeiro destino do personagem

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:10

Arminda (Grazi Massafera)
Arminda (Grazi Massafera) Crédito: Divulgação

O mistério está no ar em Três Graças, nova novela das nove da Globo. Nos primeiros capítulos, o público começou a questionar: afinal, o que aconteceu com Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera)? A vilã afirma que o empresário morreu, mas pistas e conversas deixaram claro que há algo mais por trás dessa história.

Logo no capítulo de estreia, o filho Raul (Paulo Mendes) pergunta por que não há nenhuma foto do pai na mansão. Arminda responde friamente: “Desde que o Rogério se matou…”, tentando encerrar o assunto. Mas a tensão aumenta quando Josefa (Arlete Salles), mãe da vilã, rebate com uma pergunta inesperada: “Mas ele não foi morto?”.

No episódio seguinte, a matriarca volta a tocar no tema durante um papo com Gerluce (Sophie Charlotte). “Uma tristeza. A lancha explodiu ou… sei lá. O corpo dele nunca foi encontrado!”, comenta, levantando suspeitas sobre o real paradeiro de Rogério.

Josefa ainda revela que a filha mudou completamente após o desaparecimento do marido. “Ela não derramou uma lágrima! Disse que a escultura que ele deixou não valia nada, mas Rogério dizia o contrário… E aquele sócio dele, aquele homem horrível…”, completa, deixando Gerluce intrigada.

