Ator da Globo detona remake de 'Vale Tudo' e desabafa: 'Podia estar fazendo tanta coisa'

Luís Melo criticou o desenvolvimento de seu personagem na trama e disse ter sentido "vontade de fazer mais"

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 06:48

Ator cumpriu o contrato até o fim, mas a crítica ao desenvolvimento do personagem
Ator cumpriu o contrato até o fim, mas a crítica ao desenvolvimento do personagem Crédito: Reprodução

O ator Luís Melo, que interpretou Bartolomeu no remake de Vale Tudo, utilizou uma participação em um videocast para expressar sua insatisfação com o desenvolvimento de seu personagem na trama, que terminou na última sexta-feira (17). Melo, um nome de peso na teledramaturgia da TV Globo, detonou a desvalorização de seu papel, levantando a discussão sobre o tratamento dado ao elenco na nova produção.

O ator deixou claro que, apesar da frustração, tentou manter a compreensão sobre a dinâmica da obra, mas não escondeu o sentimento de que poderia ter dedicado seu tempo a outros projetos. “A única coisa é que eu sempre falo: meu Deus, podia estar fazendo tanta coisa”, desabafou Luís Melo. Ele reforçou que, mesmo insatisfeito, cumpriu o compromisso até o fim. "Eu esperava, eu esperava, e não cheguei a sofrer muito por isso, por causa dessa compreensão.”

Melo revelou que, por lealdade ao projeto, optou por não se envolver em outras peças ou obras enquanto a novela estava no ar, mesmo sentindo falta de um desenvolvimento maior. "Mas eu não vou ficar pensando em outra coisa. Tanto que eu não mexi em peça, não mexi em outros projetos enquanto não terminasse. Então, não. Mas você fica com aquela vontade de fazer mais”, revelou.

Críticas generalizadas

A insatisfação de Luís Melo ecoa um sentimento que permeou grande parte do elenco e da imprensa especializada durante a exibição do remake. O folhetim, adaptado por Manuela Dias, sofreu duras críticas por, segundo analistas e alguns atores, distorcer o enredo original e negligenciar a importância de certos núcleos.

A própria Taís Araújo, intérprete de Raquel, falou publicamente sobre estar "frustrada e triste" com a mudança na trajetória de sua personagem, que na versão original ascendia socialmente pelo trabalho, mas no remake enfrentou uma derrocada. O viúvo do autor da versão original, Gilberto Braga, também se manifestou criticamente, dizendo que a nova versão era "praticamente outra obra". As falhas de coerência no roteiro, incluindo o desfecho controverso de Odete Roitman, também geraram forte reação nas redes sociais.

Os fãs endossaram a fala de Luís Melo. “Eu acho que daqui pro carnaval teremos 90% do elenco já metendo o pau com força nesse lixo”, escreveu um internauta. “Deve ter sido uma frustração para muita gente, mas poucos terão a coragem de falar sobre o que aconteceu com esse remake”, ponderou outra.

Tags:

tv Globo Novela Vale Tudo

