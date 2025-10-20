COLEÇÃO INUSITADA

Filha viraliza ao mostrar itens inusitados da mãe jornalista, incluindo lã da ovelha Dolly e petróleo brasileiro

Beatriz Lobo diverte seguidores ao revelar objetos curiosos na estante de Ana Luiza Guimarães

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:08

Beatriz Lobo exibe objetos inusitados da mãe, Ana Luiza Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram

Beatriz Lobo, de 23 anos e neta do músico Edu Lobo, viralizou ao compartilhar em suas redes sociais os objetos curiosos que sua mãe, a jornalista Ana Luiza Guimarães, mantém em casa. Entre os itens, chama atenção um quadro com lã da primeira ovelha clonada no mundo, Dolly, e uma miniatura do mapa do Brasil preenchida com petróleo nacional.

“Adoro casa com cara de casa”, comentou Beatriz, mostrando como a mãe personaliza cada canto da residência. O vídeo também exibiu caixas de desenho antigas e outras lembranças que despertaram a curiosidade dos seguidores.

A publicação já soma mais de 2 milhões de visualizações no Instagram e 1,9 milhão no TikTok. Celebridades se impressionaram com o acervo de Ana Luiza. “Mentira que é sua mãe? Que maravilhosa”, escreveu Tata Werneck. “Por isso, sua mãe é uma das pessoas mais incríveis e interessantes que conheço”, elogiou Maria Beltrão.

