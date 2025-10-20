Acesse sua conta
Filha viraliza ao mostrar itens inusitados da mãe jornalista, incluindo lã da ovelha Dolly e petróleo brasileiro

Beatriz Lobo diverte seguidores ao revelar objetos curiosos na estante de Ana Luiza Guimarães

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:08

Beatriz Lobo exibe objetos inusitados da mãe, Ana Luiza Guimarães
Beatriz Lobo exibe objetos inusitados da mãe, Ana Luiza Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram

Beatriz Lobo, de 23 anos e neta do músico Edu Lobo, viralizou ao compartilhar em suas redes sociais os objetos curiosos que sua mãe, a jornalista Ana Luiza Guimarães, mantém em casa. Entre os itens, chama atenção um quadro com lã da primeira ovelha clonada no mundo, Dolly, e uma miniatura do mapa do Brasil preenchida com petróleo nacional.

“Adoro casa com cara de casa”, comentou Beatriz, mostrando como a mãe personaliza cada canto da residência. O vídeo também exibiu caixas de desenho antigas e outras lembranças que despertaram a curiosidade dos seguidores.

Coleção de objetos inusitados de Ana Luiza Guimarães

Quadro com lã da primeira ovelha clonada no mundo, Dolly por Reprodução/TikTok
Miniatura do mapa do Brasil preenchida com petróleo nacional por Reprodução/TikTok
Beatriz Lobo e Ana Luiza Guimarães por Reprodução/TikTok
Beatriz Lobo exibe objetos inusitados da mãe, Ana Luiza Guimarães por Reprodução/Instagram
1 de 4
Quadro com lã da primeira ovelha clonada no mundo, Dolly por Reprodução/TikTok

A publicação já soma mais de 2 milhões de visualizações no Instagram e 1,9 milhão no TikTok. Celebridades se impressionaram com o acervo de Ana Luiza. “Mentira que é sua mãe? Que maravilhosa”, escreveu Tata Werneck. “Por isso, sua mãe é uma das pessoas mais incríveis e interessantes que conheço”, elogiou Maria Beltrão.

@bguilobo

será que eu faço uma minissérie de todas as coisas? pensando aki …

♬ som original - beatriz lobo

Os fãs pediram mais detalhes sobre a vida da família: “Quero ver tudo, cada coisinha, cada detalhe, tudo tudinho”, comentou uma internauta. Beatriz promete continuar mostrando os objetos inusitados e as curiosidades da casa da mãe, misturando história, ciência e memórias familiares.

