Filha viraliza ao mostrar itens inusitados da mãe jornalista, incluindo lã da ovelha Dolly e petróleo brasileiro

Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:08
Beatriz Lobo, de 23 anos e neta do músico Edu Lobo, viralizou ao compartilhar em suas redes sociais os objetos curiosos que sua mãe, a jornalista Ana Luiza Guimarães, mantém em casa. Entre os itens, chama atenção um quadro com lã da primeira ovelha clonada no mundo, Dolly, e uma miniatura do mapa do Brasil preenchida com petróleo nacional.
“Adoro casa com cara de casa”, comentou Beatriz, mostrando como a mãe personaliza cada canto da residência. O vídeo também exibiu caixas de desenho antigas e outras lembranças que despertaram a curiosidade dos seguidores.
Coleção de objetos inusitados de Ana Luiza Guimarães
A publicação já soma mais de 2 milhões de visualizações no Instagram e 1,9 milhão no TikTok. Celebridades se impressionaram com o acervo de Ana Luiza. “Mentira que é sua mãe? Que maravilhosa”, escreveu Tata Werneck. “Por isso, sua mãe é uma das pessoas mais incríveis e interessantes que conheço”, elogiou Maria Beltrão.
Os fãs pediram mais detalhes sobre a vida da família: “Quero ver tudo, cada coisinha, cada detalhe, tudo tudinho”, comentou uma internauta. Beatriz promete continuar mostrando os objetos inusitados e as curiosidades da casa da mãe, misturando história, ciência e memórias familiares.