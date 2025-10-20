ANIVERSÁRIO

Lucas Lima comemora 43 anos com Sandy e novo namorado em festa cheia de amigos

O músico compartilhou cliques da celebração nas redes sociais, incluindo a presença da ex e da suposta nova namorada, Mina Winkel

Lucas Lima celebrou seus 43 anos cercado de amigos e boas energias neste domingo (19). Nas redes sociais, o músico mostrou alguns momentos da festa, incluindo cliques ao lado de Sandy, seu ex-parceira artística, e do atual namorado dela, Pedro Andrade. Também estavam presentes Júnior Lima e Monica Benini, reforçando o clima de confraternização.

Em outros registros, Lucas exibiu a presença de Mina Winkel, ex-participante do reality De Férias com Ex, apontada como sua nova namorada, entre amigos se divertindo.

"Um caminhão de gente e de amor em plena segunda-feira. Eu ouvi várias vezes durante a noite ‘como tu atrai gente legal!’. Pensa num elogio… ", escreveu o músico, completando: "Festinha pra coroar o melhor aniversário do melhor ano da minha vida. Só perde pro ano que vem. Seguimos colhendo, seguimos plantando. A vida não é fácil, mas bah, como é tri".