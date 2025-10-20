Lucas Lima comemora 43 anos com Sandy e novo namorado em festa cheia de amigos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:45
Lucas Lima celebrou seus 43 anos cercado de amigos e boas energias neste domingo (19). Nas redes sociais, o músico mostrou alguns momentos da festa, incluindo cliques ao lado de Sandy, seu ex-parceira artística, e do atual namorado dela, Pedro Andrade. Também estavam presentes Júnior Lima e Monica Benini, reforçando o clima de confraternização.
Em outros registros, Lucas exibiu a presença de Mina Winkel, ex-participante do reality De Férias com Ex, apontada como sua nova namorada, entre amigos se divertindo.
Aniversário de Lucas Lima
"Um caminhão de gente e de amor em plena segunda-feira. Eu ouvi várias vezes durante a noite ‘como tu atrai gente legal!’. Pensa num elogio… ", escreveu o músico, completando: "Festinha pra coroar o melhor aniversário do melhor ano da minha vida. Só perde pro ano que vem. Seguimos colhendo, seguimos plantando. A vida não é fácil, mas bah, como é tri".
Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de carinho e votos de felicidade. "Que Deus abençoe sempre sua vida muita saúde paz amor em abundância", comentou uma seguidora. "Parabéns Lucas! Que Deus te abençoe sempre", escreveu outra.