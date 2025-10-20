Acesse sua conta
Lucas Lima comemora 43 anos com Sandy e novo namorado em festa cheia de amigos

O músico compartilhou cliques da celebração nas redes sociais, incluindo a presença da ex e da suposta nova namorada, Mina Winkel

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:45

Lucas Lima celebra 43 anos com Sandy, amigos e nova companhia
Lucas Lima celebra 43 anos com Sandy, amigos e nova namorada Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Lima celebrou seus 43 anos cercado de amigos e boas energias neste domingo (19). Nas redes sociais, o músico mostrou alguns momentos da festa, incluindo cliques ao lado de Sandy, seu ex-parceira artística, e do atual namorado dela, Pedro Andrade. Também estavam presentes Júnior Lima e Monica Benini, reforçando o clima de confraternização.

Em outros registros, Lucas exibiu a presença de Mina Winkel, ex-participante do reality De Férias com Ex, apontada como sua nova namorada, entre amigos se divertindo.

Aniversário de Lucas Lima

"Um caminhão de gente e de amor em plena segunda-feira. Eu ouvi várias vezes durante a noite ‘como tu atrai gente legal!’. Pensa num elogio… ", escreveu o músico, completando: "Festinha pra coroar o melhor aniversário do melhor ano da minha vida. Só perde pro ano que vem. Seguimos colhendo, seguimos plantando. A vida não é fácil, mas bah, como é tri".

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de carinho e votos de felicidade. "Que Deus abençoe sempre sua vida muita saúde paz amor em abundância", comentou uma seguidora. "Parabéns Lucas! Que Deus te abençoe sempre", escreveu outra.

Sandy Aniversário Lucas Lima

