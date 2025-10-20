Acesse sua conta
Estrela da Netflix causa revolta ao revelar 'piada' do marido sobre assassinato

Atriz foi duramente criticada por internautas durante o mês de conscientização sobre violência doméstica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:30

Kristen Bell em 'The Good Place' Crédito: Reprodução

Kristen Bell surpreendeu e dividiu opiniões ao celebrar os 12 anos de casamento com Dax Shepard de uma forma, no mínimo, inusitada. A estrela da série The Good Place, da Netflix, publicou uma foto ao lado do marido acompanhada de uma legenda que rapidamente incendiou as redes sociais.

Na mensagem, Bell escreveu: “Feliz 12º aniversário de casamento para o homem que uma vez me disse: ‘Eu nunca te mataria. Muitos homens mataram suas esposas em algum momento. Apesar de estar fortemente incentivado a te matar, nunca o faria’.”

A declaração, vista inicialmente como uma tentativa de humor, acabou gerando uma onda de críticas e abriu um debate intenso sobre feminicídio e violência doméstica, especialmente porque outubro é o mês de conscientização sobre o tema nos Estados Unidos.

Nas redes, internautas reagiram com indignação: “Kristen, não tinha como postar isso justamente neste mês”, escreveu uma seguidora. Outra completou: “Isso não é engraçado, é preocupante”. Usuários de diferentes países também criticaram o tom da publicação. “Aqui na Holanda, uma mulher é morta pelo parceiro a cada oito dias. Fazer piada com isso é insano”, lamentou uma internauta.

Kristen Bell

Kristen Bell por Reprodução I Twitter
Kristen Bell em The Good Place' por Reprodução
Dax Shepard e Kristen Bell dividem duas filhas, Delta e Lincoln por Reprodução/Instagram
Adam Brody e Kristen Bell em cena de Ninguém Quer por Divulgação
Dax Shepard e Kristen Bell por Reprodução/Instagram
Kristen Bell e Adam Brody em 'Ninguém Quer' por Divulgação
Kristen Bell e Dax Shepard são pais de Lincoln e Delta por Reprodução/Instagram
Kristen Bell e o marido, Dax Shepard; ela na cena de beijo com Adam Brody em 'Ninguém Quer' por Reprodução
Kristen Bell no evento da 2ª temporada de 'Ninguém Quer' por Reprodução/Getty Images
1 de 9
Kristen Bell por Reprodução I Twitter

A polêmica cresceu ainda mais quando o ator Terry Crews, conhecido por Todo Mundo Odeia o Chris, comentou na postagem com a frase “Isso é amor”, o que intensificou as críticas e levou fãs a acusarem ambos de insensibilidade.

Diante da repercussão negativa, Kristen Bell optou por desativar os comentários da publicação.

A atriz é conhecida por papéis em produções como Frozen, em que dublou a princesa Anna, Ressaca de Amor e Você de Novo. Mais recentemente, estrelou Os Odiados do Casamento e a minissérie A Vizinha da Mulher na Janela.

