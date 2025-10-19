Cansado de repetir os mesmos erros? Veja como a Numerologia pode te ajudar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 15:00
Você já reparou que certas situações parecem voltar sempre, como se sua vida estivesse presa em um looping? Pode ser um relacionamento que termina sempre da mesma forma, problemas financeiros que insistem em aparecer ou até obstáculos profissionais que se repetem. Segundo a Numerologia, nada disso é por acaso.
O astrólogo e numerólogo Yub Miranda explica que esses ciclos estão diretamente ligados ao seu Ano Pessoal e aos Trimestres Pessoais. Cada fase da sua vida traz aprendizados específicos, e entender esses padrões é a chave para romper repetições e avançar com consciência.
Ciclos de repetição são experiências, emoções ou situações que insistem em aparecer na sua vida. A Numerologia mostra que eles indicam lições ainda não assimiladas. Ou seja, não é azar: é uma oportunidade de aprendizado.
Por exemplo, se você está em um Ano Pessoal 8, os temas ligados a dinheiro, poder e decisões estratégicas podem voltar. Mas desta vez, com mais experiência, você pode agir de forma mais madura e assertiva. Nove anos depois, esse mesmo ciclo tende a se repetir, permitindo que você aplique o que aprendeu anteriormente.
Dica final: ciclos repetitivos não são castigos, são sinais de que ainda há algo a aprender. Quando você entende seu Ano Pessoal e registra suas experiências, tudo começa a fazer sentido, e cada repetição se torna uma chance de crescimento pessoal.