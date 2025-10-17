OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (17/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Júpiter em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:00

Prosperar é necessário, mas não a qualquer custo e, principalmente, é necessário prosperar livre da ilusão de que isso signifique ter de se comprometer a pagar contas mais elevadas, ou de que a prosperidade seja associada a tomar distância dos relacionamentos atuais.

A melhoria das condições existenciais só seria benéfica enquanto possa ser compartilhada com as pessoas de teu círculo atual, para que essa não se reduza ao aspecto material, mas se estenda a uma melhoria de tua condição intelectual, emocional, física e espiritual.

Se a prosperidade te converte numa pessoa pior, mesquinha e egoísta, essa será ilusória, parecerá que estás melhor, porque pagas contas mais caras, mas ao mesmo tempo reduzirás o alcance de teu entendimento sobre a vida e sobre tua própria alma, ou seja, empobrecerás.

ÁRIES: Emoções intensas e irresistíveis surgem de dentro das vísceras diante do que acontece e do que as pessoas fazem. Não se trata de evitar confrontos, mas de que, pelo menos, esses tenham alguma utilidade. É por aí.

TOURO: Parece todo mundo motivado a ofender e dar o troco em cima de situações que nem mereceriam tanto destaque. É hora de respirar fundo e de tomar distância das situações que poderiam fazer com que você perdesse a cabeça.

GÊMEOS: Muna-se de boa vontade e coloque em prática seus anseios, sem se importar se o tempo é curto para fazer caber seus grandes sonhos. Um pequeno passo de cada vez será suficiente para iniciar a aproximação. Suficiente.

CÂNCER: Faça valer suas demandas, nem que para isso você tenha de bater na mesa, porque nesta parte do caminho os ânimos andam bastante fora do eixo e se você não demonstrar sua força, outras pessoas passarão por cima.

LEÃO: A inquietação não é ilusória, a alma pressente que algo anda acontecendo, porém, não é necessariamente um evento que seja relativo às suas questões pessoais, é o mundo que anda todo de ponta-cabeça. Compreenda.

VIRGEM: As ideias fluem aos borbotões, mas é evidente que sua alma terá de escolher algumas, porque não vai dar para encaixar todas nos seus projetos. Essa seleção você pode fazer com ou sem a ajuda de outrem. Você escolhe.

LIBRA: Comprar por impulso nem sempre é uma boa ideia, porque apesar de tudo estar montado para seduzir sua alma a adquirir o que pareceria imprescindível, se você der um passo para trás e observar bem, o impulso vai passar.

ESCORPIÃO: A razão é um valor destacado em nossa civilização, porém, na prática não dá para tratar tudo com racionalidade, porque as vísceras cozinham impulsos que, apesar de irracionais, provocam mudanças importantes.

SAGITÁRIO: Sentimentos que não podem ser manifestos na hora certa correm o risco de se transformarem em ressentimentos, um estado de coisas que não beneficia ninguém. Cuide para isso não acontecer a você, porque complicaria.

CAPRICÓRNIO: Nem sempre dá para selecionar as pessoas com que você precisa compartilhar uma parte do caminho, associando-se a elas para completar tarefas. Às vezes, é preciso aceitar as que estão disponíveis. É isso.

AQUÁRIO: Aquilo que você deixaria para depois pode ser feito agora, e isso não apenas vai aliviar sua alma como também aproximar você daquele futuro mais sossegado com que tanto sonha Há energia suficiente para isso.