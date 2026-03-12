COLUNA FAROL ECONÔMICO

Porto de Aratu recebe primeiro navio de grãos em 51 anos

Operação acontece após mais de R$ 400 milhões em investimentos nos últimos quatro anos

Donaldson Gomes

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:37

Porto de Aratu Crédito: Divulgação

Carga nova

O ATU 18, terminal operado pela CS Portos em Aratu-Candeias, recebeu seu primeiro navio de grãos após 51 anos de funcionamento, com uma carga de 35 mil toneladas de sorgo vinda do Oeste baiano. A operação acontece após mais de R$ 400 milhões em investimentos nos últimos quatro anos para modernização e ampliação da capacidade do terminal, que poderá movimentar até 3,5 milhões de toneladas de grãos por ano. Neste primeiro ano, a previsão é de até 3 milhões de toneladas. A expectativa é que após novas expansões a capacidade de movimentação chegue a 7,5 milhões de toneladas por ano. Os recursos foram aplicados na construção de infraestrutura estratégica, como classificadores, tombadores, moegas rodoviárias, pátio para veículos e quatro silos, cada um com capacidade para armazenar 30 mil toneladas. Também foram adquiridos equipamentos de última geração para ampliar a eficiência das operações.

Diversificação

Criado na década de 1970, o Porto de Aratu manteve foco predominantemente na movimentação de cargas da indústria química e petroquímica, além da produção mineral da Bahia. Com os dois terminais operados pela CS Portos, o ATU 12 e o ATU 18, a expectativa é de diversificação da movimentação no local. Para o presidente da CS Portos, Marcos Tourinho, o início da operação de granéis vegetais representa uma transformação histórica. “Os investimentos realizados pela CS Portos traduzem nossa visão de longo prazo para a infraestrutura nacional: tornar ativos relevantes mais modernos, eficientes e competitivos”, diz.

Fevereiro ruim

As exportações baianas tiveram uma queda de 23,2% em fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo US$ 730,9 milhões. O resultado, com dados provisórios, reflete desempenhos negativos em importantes setores, como a indústria de transformação, que registrou recuo de 34,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, principalmente em razão da perda de competitividade da indústria química, pressionada por importações asiáticas a custos mais baixos, de acordo com informações analisadas pela SEI. A agropecuária também contribuiu para o resultado negativo, com queda de 11,1%, reflexo da prevista redução na safra de grãos. O grande destaque do mês, embora o setor represente apenas 7% das exportações estaduais, foi a indústria extrativa, com incremento de 359,5% nas vendas externas, puxado pela valorização do ouro que já supera US$ 5.180 por onça-troy, para contratos futuros com entrega em abril. Os metais preciosos, como um todo tiveram forte altas no começo deste ano, renovando recordes de fechamento sucessivas vezes, à medida que investidores correram para o ouro e a prata como um refúgio diante de incertezas geopolíticas.

Buracão

A OR, braço imobiliário da Novonor, prevê investimentos de aproximadamente R$ 5 milhões na requalificação urbana no entorno da Praia do Buracão, no Rio Vermelho, em um conjunto de intervenções que integra pavimentação, elementos de lazer e segurança. A proposta contempla a implantação de um boulevard arborizado com 3.600 m² de piso intertravado, melhoria do calçamento e da acessibilidade com piso tátil, reconstrução da escada de acesso à praia, revitalização de mais de 170 metros do calçadão e a criação de um deck de uso público de 200 m². Também estão previstos bicicletário, dois postos de salva-vidas e duchas.

Novo conceito