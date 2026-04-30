VANESSA BRUNT

Cinco formas criativas de fazer eventos que só a Bahia tem

Segundo dados recentes da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, o setor movimentou mais de R$ 91,4 bilhões no Brasil apenas nos primeiros meses de 2025

Vanessa Brunt

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:08

Na Bahia, porém, a transformação mais interessante vai além dos números. Com o passar dos anos, o mercado de eventos e experiências tem se sofisticado de forma silenciosa e poderosa, rompendo com padrões repetitivos e expandindo o que se entende por celebrar.

O que antes girava em torno de refrigerantes, buffet de salgadinhos e formatos previsíveis, agora abre espaço para experiências sensoriais, autorais e carregadas de intenção. Existe uma mudança clara de comportamento. O público já não busca apenas comemorar, busca viver algo memorável. Busca estética, narrativa, significado.

Do chá que propõe pausa ao doce que ganha protagonismo. Da biscoiteria que se transforma em presente à cenografia que carrega história. Surge uma nova forma de fazer eventos, mais consciente, mais sofisticada e, principalmente, menos óbvia, sem abrir mão da essência.

Chanoyu Collection Crédito: divulgação

1- O despertar dos sentidos com Chanoyu Collection | @chanoyucollection

Se antes os drinks dos bares ou os refrigerantes de mercadinhos eram a atração dos eventos, a Chanoyu Collection propõe uma ruptura ao apostar no despertar dos sentidos como centro da experiência.

A marca, que inaugura em breve um espaço premium no Parque Shopping, transforma o ato de tomar chá em um ritual de autocuidado, presença e desaceleração. Não se trata apenas de servir uma bebida, mas de criar pausas conscientes em meio ao fluxo da celebração.

Seu diferencial está na formulação e no propósito. Utiliza folhas inteiras, blends com aromatizantes naturais e sachês livres de microplásticos, mostrando que o bem estar pode ser integrado a eventos com sofisticação.

Ao levar essa proposta para eventos, a Chanoyu oferece mais do que um produto. Insere um novo ritmo no ambiente, trazendo tranquilidade, refinamento e uma forma não óbvia de hospitalidade que eleva o padrão da experiência.

Torta Delírio Crédito: divulgação

2 - A biscoiteria autoral da Torta Delírio | @tortadelirio

No mercado de eventos e celebrações, os biscoitos artesanais costumam ocupar um papel secundário. A Torta Delírio rompe com essa lógica e transforma a biscoiteria em uma experiência central, autoral e inesperada.

Há mais de 18 anos, a marca reinventa a base do sequilho em composições exclusivas. Idealizada pela empresária Alessandra Magalhães, ao lado do chef soteropolitano Luis Santossacra, a empresa amplia os limites da confeitaria a partir de um produto tradicional.

Seu portfólio percorre sabores clássicos como chocolate, casadinho, doce de leite e coco, até combinações com frutas como morango, banana e uva. Vai além ao incluir tortas, bombons, trufados, sobremesas geladas e criações que fogem completamente do esperado, como ovos de Páscoa com casca de biscoito, panetones de biscoito e coberturas crocantes que ganharam força na Bahia.

Produzida sob encomenda em ateliê no Jardim Apipema, em Salvador, a marca garante frescor e exclusividade. Cada produto é pensado como presente, uma peça única que ressignifica a culinária regional e transforma o que seria simples em algo memorável.

Mila Bem Casados Crédito: divulgação

3- Uma nova forma de utilizar o tradicional, com Mila Bem Casados | @milabemcasadoss

O bem casado é um dos clássicos inegociáveis de qualquer celebração, mas por muito tempo permaneceu limitado ao mesmo formato, ao mesmo sabor e a um papel discreto. A Mila Bem Casados rompe esse padrão ao transformar o doce em protagonista, para muito além dos casamentos.

Com mais de dez anos de atuação e consolidada no mercado baiano, a marca compreende que o produto não é apenas um detalhe final, mas um elemento de design e afeto que reflete a identidade dos anfitriões.

A empresa amplia possibilidades com variações de sabores, composições e apresentações que ultrapassam o universo dos casamentos e se adaptam a diferentes tipos de eventos. Utiliza a autoridade construída em seu produto principal para expandir seu portfólio, posicionando se como uma confeitaria completa, com combos integrados para festas completas e inovações sazonais como ovos de Páscoa.

Mais do que um doce, o bem casado passa a ser parte da experiência. A marca investe em embalagens que funcionam como extensões do evento, verdadeiras peças de design feitas sob medida, garantindo que o requinte se mantenha até a lembrança final levada pelo convidado.

Doce Caju Crédito: divulgação

4- Cenografia afetiva da Doce Caju | @decoracaodocecaju

Muitos ainda enxergam balões apenas como um adereço inflável. A Doce Caju transforma essa percepção ao criar cenografias que partem da emoção, da memória e da história.

A marca nasce de uma lembrança afetiva no interior da Bahia, ligada à força, ao cuidado e à figura do avô de sua fundadora, tendo como símbolo um pé de caju. Essa origem sustenta toda a construção dos projetos.

A empresa entende que, ao contratar uma decoração, o cliente não busca apenas estética, mas segurança e emoção. Cada produção é pensada para traduzir histórias, expectativas e sentimentos com fidelidade, garantindo que nenhuma família saia frustrada.

Em um mercado onde muitas produções se tornam repetitivas, a Doce Caju se diferencia ao criar cenários com identidade e significado, resgatando a pureza dos sentimentos e a força das raízes como elementos centrais da experiência.

QPaladar Crédito: divulgação

5- O sequilho como legado e autoridade com a QPaladar | @qpaladar

No mercado desde 2016, a QPaladar une a técnica de mais de 30 anos da confeiteira Antonieta Santos à visão estratégica de sua filha, a publicitária Zuleima Santos. A marca representa a transição do artesanal para um posicionamento com visibilidade nacional.

Com reconhecimento em programas como Vale do Dendê e Acelera Iaô, o negócio reposiciona clássicos da culinária baiana, como o sequilho e o pão delícia, como ferramentas de conexão em eventos corporativos e sociais.