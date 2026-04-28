SÃO PAULO

Um homem e seis mulheres: conheça a família poliafetiva que viralizou nas redes sociais com duas grávidas

Marido e esposas moram em Atibaia, no interior de São Paulo

Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:09

Família poliafetiva Crédito: Reprodução

O perfil Trisal Rochas ganhou repercussão nas redes sociais e já soma mais de 400 mil seguidores no Instagram. Na página, o motoboy Ivan Rocha, de 36 anos, compartilha o dia a dia de uma família poliafetiva formada por ele e seis parceiras. O relacionamento segue o modelo em “V”, em que Ivan é o elo central e se relaciona individualmente com cada uma das mulheres, que não mantêm vínculos amorosos entre si.

Todos moram juntos e dividem a rotina exibida nas redes. Ivan é oficialmente casado com Laís Rocha, de 27 anos, e também mantém relacionamento com Ana Carolina, de 20, Natália Ferrari, de 30, Maria Eduarda Silva, de 20, Amanda, de 19, e Isabela, de 19. No momento, Laís está grávida de sete meses, enquanto Maria Eduarda está no quarto mês de gestação.

Família poliafetiva 1 de 7

O relacionamento entre Ivan e Laís começou há dez anos, e o casamento foi oficializado há cinco. Antes de adotarem o modelo atual, o casal vivenciou um trisal, experiência que, segundo Ivan, foi positiva e abriu caminho para a configuração familiar atual.

De acordo com o influenciador, a ideia de expandir o relacionamento partiu de Laís, com uma proposta que ia além de questões superficiais. Ele relata que a intenção era construir algo com propósito, acreditando que a experiência poderia também ser positiva para outras mulheres.

Com o tempo, novas parceiras passaram a integrar a família. Ana Carolina foi a primeira a se juntar ao casal e está na relação há três anos.