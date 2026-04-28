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Um homem e seis mulheres: conheça a família poliafetiva que viralizou nas redes sociais com duas grávidas

Marido e esposas moram em Atibaia, no interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:09

Família poliafetiva
Família poliafetiva Crédito: Reprodução

O perfil Trisal Rochas ganhou repercussão nas redes sociais e já soma mais de 400 mil seguidores no Instagram. Na página, o motoboy Ivan Rocha, de 36 anos, compartilha o dia a dia de uma família poliafetiva formada por ele e seis parceiras. O relacionamento segue o modelo em “V”, em que Ivan é o elo central e se relaciona individualmente com cada uma das mulheres, que não mantêm vínculos amorosos entre si.

Todos moram juntos e dividem a rotina exibida nas redes. Ivan é oficialmente casado com Laís Rocha, de 27 anos, e também mantém relacionamento com Ana Carolina, de 20, Natália Ferrari, de 30, Maria Eduarda Silva, de 20, Amanda, de 19, e Isabela, de 19. No momento, Laís está grávida de sete meses, enquanto Maria Eduarda está no quarto mês de gestação.

Família poliafetiva

Família poliafetiva por Reprodução
Família poliafetiva por Reprodução
Família poliafetiva por Reprodução
Família poliafetiva por Reprodução
Família poliafetiva por Reprodução
Família poliafetiva por Reprodução
Família poliafetiva por Reprodução
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Família poliafetiva por Reprodução

O relacionamento entre Ivan e Laís começou há dez anos, e o casamento foi oficializado há cinco. Antes de adotarem o modelo atual, o casal vivenciou um trisal, experiência que, segundo Ivan, foi positiva e abriu caminho para a configuração familiar atual.

De acordo com o influenciador, a ideia de expandir o relacionamento partiu de Laís, com uma proposta que ia além de questões superficiais. Ele relata que a intenção era construir algo com propósito, acreditando que a experiência poderia também ser positiva para outras mulheres.

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Com o tempo, novas parceiras passaram a integrar a família. Ana Carolina foi a primeira a se juntar ao casal e está na relação há três anos.

Natália Ferrari, por sua vez, conheceu o grupo por meio do Tinder, quando Ivan, Laís e Ana mantinham um perfil voltado ao trisal. A aproximação evoluiu rapidamente após o primeiro contato. Já Maria Eduarda, Amanda e Isabela passaram a fazer parte da família depois que o perfil ganhou visibilidade nas redes sociais.

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