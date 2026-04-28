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Nestlé vai sortear viagem para parques da Universal em Orlando; saiba como participar

Campanha nacional inclui prêmios diários e ingressos para o cinema

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:50

O novo hotel fica no Universal Orlando Resort
Nestlé vai sortear viagem para parques da Universal em Orlando; saiba como participar Crédito: Shutterstock

Uma nova promoção da Nestlé vai levar consumidores para os parques do Universal Orlando Resort, nos Estados Unidos. A campanha “Biscoitos de Outra Galáxia” tem como principal prêmio uma viagem com direito a três acompanhantes. A ação foi lançada em parceria com a Nintendo e a Illumination, em celebração à estreia do filme Super Mario Galaxy – O Filme, já em cartaz. 

Para participar, o consumidor precisa comprar ao menos um biscoito Bono ou Negresco participante, cadastrar o cupom fiscal no site da promoção e, assim, concorrer aos prêmios.

Montanha-russa em parque Universal Orlando

Montanha-russa em parque Universal Orlando por Reprodução
Montanha-russa em parque Universal Orlando por Reprodução
Montanha-russa em parque Universal Orlando por Reprodução
Montanha-russa em parque Universal Orlando por Reprodução
Montanha-russa em parque Universal Orlando por Reprodução
Montanha-russa em parque Universal Orlando por Reprodução
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Montanha-russa em parque Universal Orlando por Reprodução

Além da viagem internacional, a campanha também sorteia, a cada hora, pares de ingressos para o cinema, em parceria com a Ingresso.com.

A promoção é válida por 60 dias, entre abril e início de junho, e acompanha o lançamento de edições especiais dos biscoitos, com embalagens temáticas inspiradas no universo do filme.

Tags:

Igreja Universal

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