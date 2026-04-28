COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Governo Jerônimo busca 1ª aprovação na Alba e pesquisa à vista

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Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05:30

Governo Jerônimo busca 1ª aprovação na Alba e pesquisa à vista Crédito: Sandra Travassos/Alba

Após 85 dias da reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o governo Jerônimo Rodrigues (PT) deve conseguir aprovar hoje (28) o primeiro projeto do ano. A votação, no entanto, ainda depende de quórum - fator que tem sido um entrave recorrente. A proposta trata do Piso Nacional do Magistério dos professores da rede estadual e, segundo parlamentares ouvidos pela coluna, há expectativa de aprovação caso haja número suficiente em plenário.

Em ano eleitoral, a dificuldade do governo em mobilizar sua base, mesmo sendo maioria, tem se acentuado. Deputados têm priorizado agendas em suas bases políticas, o que reduz a presença nas sessões. Neste mês, por exemplo, a base governista não conseguiu atingir o mínimo de 32 parlamentares para manter uma sessão em funcionamento.

O cenário chegou a um ponto crítico com o registro da presença do deputado Bobô (PCdoB), que não estava no plenário. O episódio gerou reação institucional. Em entrevista à rádio Antena1, a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), classificou o caso como “grave e muito sério”.

Pesquisa à vista

A Quaest divulga amanhã (29) a primeira pesquisa do ano sobre a disputa pelo governo da Bahia e pelo Senado. Nos bastidores, aliados do Palácio de Ondina admitem apreensão com os resultados. Os números devem ser publicados nas primeiras horas do dia.

Estratégia traçada

Aliados do senador Angelo Coronel (Republicanos) demonstram otimismo com a estratégia traçada para a disputa pela reeleição neste ano. A avaliação é que, ao declarar apoio ao presidenciável Flávio Bolsonaro, o parlamentar pode conquistar o eleitorado que apoia o senador do PL - que somou cerca de 2,3 milhões de votos na Bahia em 2022. Ao mesmo tempo, o discurso municipalista e a relação próxima com os prefeitos ampliariam sua capilaridade eleitoral. Na leitura do entorno, a combinação desses fatores garante a Coronel votos suficientes para assegurar um novo mandato no Senado.

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