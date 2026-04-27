Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Estávamos brincando', dizem empresários presos por marcar jovem com ferro em brasa

Delegado classifica caso como crueldade extrema e investiga tortura e racismo em Livramento de Nossa Senhora

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:00

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom - PCBA

Presos por tortura e racismo após queimarem com ferro quente um jovem negro com deficiência auditiva, dois empresários disseram que foi “brincadeira”. “Alegaram: ‘estávamos brincando’. Foi uma crueldade, pegar uma pessoa pobre, indefesa, e ferrar como se ferra animal”, disse o delegado Cláudio Oliveira, titular da delegacia de Livramento de Nossa Senhora.

Homem surdo é torturado por patrões com ferro quente

Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Livramento de Nossa Senhora por Reprodução
“Ali era um massacre”: Ex-internos denunciam tortura e fome em centro terapêutico na Bahia por Leitor Correio
“Ali era um massacre”: Ex-internos denunciam tortura e fome em centro terapêutico na Bahia por Leitor Correio
“Ali era um massacre”: Ex-internos denunciam tortura e fome em centro terapêutico na Bahia por Leitor Correio
“Ali era um massacre”: Ex-internos denunciam tortura e fome em centro terapêutico na Bahia por Leitor Correio
“Ali era um massacre”: Ex-internos denunciam tortura e fome em centro terapêutico na Bahia por Leitor Correio
“Ali era um massacre”: Ex-internos denunciam tortura e fome em centro terapêutico na Bahia por Leitor Correio
“Ali era um massacre”: Ex-internos denunciam tortura e fome em centro terapêutico na Bahia por Leitor Correio
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Estudantes espancam e torturam colega em escola após montarem grupo 'inspirado em facções criminosas' por Reprodução
Parentes de presos acusam policiais penais de torturar presos com consentimento da direção por Paula Fróes/CORREIO
Detentos são torturados em unidade prisional por Redes sociais
Dedos de detentos são quebrados como forma de tortura por Reprodução/MNPCT
Investigações apontam que as jovens foram torturadas antes de terem sido baleadas na cabeça por Reprodução/Acorda Cidade
Imóvel é apontado como casa de tortura por vítima por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
1 de 28
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA

Donos de um galpão de cereais, os suspeitos também respondem por lesão corporal. O delegado informou que comunicou o caso ao Ministério dos Direitos Humanos. O episódio expõe mais do que violência brutal: remete a práticas desumanas associadas à escravidão e escancara a crença na impunidade.

Se marcar um animal com ferro em brasa pode configurar maus-tratos, a barbárie cometida contra um ser humano revela um crime ainda mais perverso.

Leia mais

Imagem - Defesa tenta manobra de última hora, mas não impede júri popular de PMs

Defesa tenta manobra de última hora, mas não impede júri popular de PMs

Imagem - Caso Geovane: 'Será muito difícil', diz Jurandy sobre ficar de frente com PMs que mataram o filho

Caso Geovane: 'Será muito difícil', diz Jurandy sobre ficar de frente com PMs que mataram o filho

Imagem - ‘Sem nosso conhecimento’: facção ameaça candidatos às eleições de 2026 em quilombo baiano

‘Sem nosso conhecimento’: facção ameaça candidatos às eleições de 2026 em quilombo baiano

Mais recentes

Imagem - ‘Sem nosso conhecimento’: facção ameaça candidatos às eleições de 2026 em quilombo baiano

‘Sem nosso conhecimento’: facção ameaça candidatos às eleições de 2026 em quilombo baiano
Imagem - Entre o normal e o risco: o que mudou na pressão arterial?

Entre o normal e o risco: o que mudou na pressão arterial?
Imagem - Hyptec HT mantém as portas asas de gaivota e fica mais potente na linha 2027

Hyptec HT mantém as portas asas de gaivota e fica mais potente na linha 2027