COLUNA BRUNO WENDEL

'Estávamos brincando', dizem empresários presos por marcar jovem com ferro em brasa

Delegado classifica caso como crueldade extrema e investiga tortura e racismo em Livramento de Nossa Senhora

Bruno Wendel

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:00

Polícia Civil Crédito: Ascom - PCBA

Presos por tortura e racismo após queimarem com ferro quente um jovem negro com deficiência auditiva, dois empresários disseram que foi “brincadeira”. “Alegaram: ‘estávamos brincando’. Foi uma crueldade, pegar uma pessoa pobre, indefesa, e ferrar como se ferra animal”, disse o delegado Cláudio Oliveira, titular da delegacia de Livramento de Nossa Senhora.

Homem surdo é torturado por patrões com ferro quente 1 de 28

Donos de um galpão de cereais, os suspeitos também respondem por lesão corporal. O delegado informou que comunicou o caso ao Ministério dos Direitos Humanos. O episódio expõe mais do que violência brutal: remete a práticas desumanas associadas à escravidão e escancara a crença na impunidade.