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Defesa tenta manobra de última hora, mas não impede júri popular de PMs

Pedido para suspender julgamento e desaforamento foram negados

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 27 de abril de 2026 às 05:00

Caso Geovane: PMs são julgados no Fórum Ruy Barbosa
Caso Geovane: PMs são julgados no Fórum Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

Apesar de sucessivas estratégias jurídicas e recursos apresentados até o Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa dos policiais militares acusados de esquartejar Geovane Mascarenhas de Santana, há quase 12 anos, não conseguiu evitar o júri popular, que começa às 8h desta segunda-feira (27), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. A mais recente tentativa ocorreu na sexta-feira (24), quando advogados de quatro dos sete réus pediram a suspensão da sessão, mas o pedido foi negado no mesmo dia pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

No dia 14, a defesa dos réus Roberto Santos de Oliveira, Allan Moraes Galiza dos Santos, Daniel Pereira de Souza Santos e Alex Santos Caetano protocolou pedido de desaforamento — transferência do julgamento para outra comarca. A medida pode ser adotada em situações como dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, risco à segurança dos envolvidos ou por interesse da ordem pública. A defesa também pediu, subsidiariamente, a suspensão do júri até a análise do mérito. O pedido foi distribuído à 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do TJ-BA, e a desembargadora relatora negou a liminar no dia 15.

Caso Geovane: PMs são julgados quase 12 anos após o crime

Caso Geovane: PMs são julgados no Fórum Ruy Barbosa por Reprodução
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Reprodução
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Reprodução
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Betto Jr. /Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lppes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Jurandy, Geovane ainda pequeno e mãe do menino, Ieda por Almiro Lopes-/Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Acervo Pessoal
Nadinho morreu após ser baleado por policiais militares em Candeias, em 2018 por Divulgação/Facebook
Homem foi localizado por policiais militares por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
Geovanna Nogueira da Paixão, morta aos 11 anos por policiais militares por Reprodução
Polícia Militar por Shutterstock
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
Polícia Militar em plantação de por Divulgação
Davi Fiúza por Reprodução
Menino Joel estava em casa quando morto em uma operação policial por Reprodução
Joel Castro, o Mestre Ninha, espera pelo julgamento dos PMs denunciados pela morte de seu filho, o menino Joel, há 13 anos por Marina Silva/CORREIO
Pai do menino Joel, morto em operação policial por Arisson Marinho/CORREIO
Miriam Moreno da Conceição, mãe do menino Joel por Marina Silva
Estado poderá pagar R$ 500 mil a ialorixá torturada por PMs por Divulgação
Estado poderá pagar até R$ 500 mil a ialorixá, vítima de intolerância religiosa de PMs em Ilhéus   por Acervo pessoal
Perícia aponta que Catimile foi morta por PMs por Reprodução
Três PMs são presos por suspeita de participação em grupo de extermínio por Divulgação/SSP
Mãe de Carlos Alberto luta desde 2013 para que o por Marina Silva/CORREIO
Pai acredita que PMs serão condenados pela morte do filho, que tinha 10 anos morto por Marina Silva/CORREIO
Família de Robson acusa PMs de execução em Santa Mônica por Reprodução
Jovens foram mortos por PMs na Gamboa por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Família acusa PMs de invadir casa e matar pedreiro no Alto do Coqueirinho por Divulgação
PMs são denunciados por mortes na Gamboa por Arquivo CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
O professor universitário e nutricionista William Silva denunciou ação truculenta de PMs por Reprodução/Instagram
Moradores dizem que PMs esconderam cápsulas após morte de adolescente na Santa Mônica. por Nara Gentil/CORREIO
Jovem foi morto a tiros em Camaçari por Reprodução
Jovem foi morto a tiros em Camaçari por Reprodução
Policial da Corregedoria Geral por Divulgação/SSP-BA
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
Universitária morre baleada em ação policial na Engomadeira por Divulgação
Três PMs são presos por suspeita de participação em grupo de extermínio por Divulgação/SSP
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Jovem com autismo é morto a tiros no Rio Sena por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
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Policiais Militares jogaram bomba para dispersar protesto após morte de jovem em acidente por Reprodução/TV Bahia
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Torcedores foram ameaçados, agredidos e roubados por policiais militares por Reprodução/TV Bahia
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Nadinho morreu após ser baleado por policiais militares em Candeias, em 2018 por Divulgação/Facebook
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Geovanna Nogueira da Paixão, morta aos 11 anos por policiais militares por Reprodução
PMs viram réus e podem ir a júri popular por Divulgação
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PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
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PMs atiraram em ônibus na Paralela por Reprodução
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PMs são flagrados agredindo homem na Bahia por Reprodução
PMs sãPMs são flagrados agredindo homem na Bahiao flagrados agredindo homem na Bahia por Reproduçaõ
PMs são flagrados agredindo homem na Bahia por Reprodução
PMs foram julgados pela morte do deficiente físico Epaminondas por Acervo Pessoal
PMs são presos acusados de integrar rede de assassinos de aluguel por Reprodução
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Traficante de drogas e armas Phillip da Silva Gregório, o Professor, apontado como um dos chefes do CV, trocava mensagens com PMs por Reprodução
PMs viram réus e podem ir a júri popular por Divulgação
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PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
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PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
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PMs atiraram em ônibus na Paralela por Reprodução
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PMs são flagrados agredindo homem na Bahia por Reprodução
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Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
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Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
Operação contra PMs na Bahia por Divulgação / SSP, PF
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Traficante de drogas e armas Phillip da Silva Gregório, o Professor, apontado como um dos chefes do CV, trocava mensagens com PMs por Reprodução
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Caso Geovane: PMs são julgados no Fórum Ruy Barbosa por Reprodução

Na sexta, os advogados insistiram, desta vez perante a juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos, titular do 1º Juízo da 1ª Vara do Júri. A magistrada manteve a decisão do tribunal, afirmando que o pedido de suspensão já havia sido apreciado e que não havia fatos novos para justificar mudança de entendimento.

Os sete serão julgados por homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. São eles: Cláudio Bonfim Borges, Jesimiel da Silva Resende, Daniel Pereira de Sousa Santos, Alan Morais Galiza dos Santos, Alex Santos Caetano, Roberto dos Santos Oliveira e Jailson Gomes Oliveira. Eles também serão julgados por roubo qualificado pelas circunstâncias e, a exceção de Jailson, por ocultação de cadáver.

Geovane Mascarenhas de Santana, então com 22 anos, foi sequestrado e posteriormente decapitado no dia 2 de agosto de 2014, dentro de uma unidade da Polícia Militar no bairro do Lobato, em Salvador.

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