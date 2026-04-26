OUTONO

Vai chover? Veja a previsão do tempo para Salvador esta semana

Previsão indica pancadas de chuva e trovoadas para a quarta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 19:29

Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A semana em Salvador começa com tempo instável, alternando períodos de sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. De acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas devem permanecer estáveis, variando entre 24 °C e 30 °C. Ao longo dos dias, o cenário se mantém com variações entre tempo firme e chuvas passageiras, enquanto o fim de semana deve começar chuvoso e terminar com tempo mais estável.

Nesta segunda-feira (27), a previsão indica sol com aumento de nuvens ao longo da manhã. As chances de chuva chegam a 73%, com pancadas à tarde e também à noite. A temperatura varia entre 24 °C e 30 °C. Na terça-feira (28), a temperatura permanece a mesma, sem possibilidade de chuva ao longo de todo o dia.

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A quarta-feira (29) terá sol ao longo do dia, com previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. A precipitação é considerada fraca. Já os termômetros devem oscilar entre 24 °C e 29 °C.

Na quinta-feira (30), o sol aparece ao longo de todo o dia, mas há possibilidade de pancadas de chuva pela manhã e à noite. As temperaturas variam entre 24 °C e 30 °C.

A variação de temperatura se mantém na sexta-feira (1º), que terá sol durante todo o dia, mas com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite.