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Cliente da Borracharia é presa em flagrante após chamar segurança da casa noturna de macaco

PM foi acionada e suspeita foi conduzida para delegacia; ela realizou exames e permanece custodiada

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de abril de 2026 às 17:42

Como uma borracharia no quintal de uma casa virou point disputado na noite de Salvador
Cliente da Borracharia é presa em flagrante após chamar segurança da casa noturna de macaco Crédito: Divulgação

Uma mulher identificada como Aretuza Vieira Vila Henrique, 52 anos, foi presa em flagrante após chamar de macaco um segurança da casa noturna A Borracharia, na madrugada deste domingo (26). Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que uma equipe da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho) foi acionada para averiguar uma denúncia de racismo e injúria racial no interior do estabelecimento situado na Rua Conselheiro Pedro Luiz, no bairro do Rio Vermelho.

"Ao chegarem, os militares identificaram os envolvidos, que foram direcionados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada", informou a corporação, por meio de nota. Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin) investiga uma denúncia de injúria racial e vias de fato envolvendo a suspeita de praticar o crime contra um homem de 41 anos.

Idosa foi presa por injúria racial contra PM

Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução
Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução
Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução
Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução
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Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução

Ainda de acordo com a PC, a suspeita foi conduzida por policiais militares à unidade policial. "Oitivas estão sendo realizadas pela unidade especializada para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. A suspeita realizou os exames legais e permanece custodiada à disposição da Justiça". A suspeita permanece presa e audiência de custódia que vai definir se a prisão em flagrante será convertida em preventiva será realizada nessa segunda-feira (27).

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Este é o segundo caso de racismo no bairro do Rio Vermelho em menos de uma semana. Na terça-feira (21), uma idosa de 74 anos foi presa em flagrante após cometer injúria racial contra um policial militar no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A ação foi registrada pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (DEATI). Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento no Largo de Santana quando foi abordada pela suspeita. Inicialmente, ela passou a questionar a atuação dos agentes no local.

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