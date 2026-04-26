INJÚRIA RACIAL

Cliente da Borracharia é presa em flagrante após chamar segurança da casa noturna de macaco

PM foi acionada e suspeita foi conduzida para delegacia; ela realizou exames e permanece custodiada

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de abril de 2026 às 17:42

Cliente da Borracharia é presa em flagrante após chamar segurança da casa noturna de macaco Crédito: Divulgação

Uma mulher identificada como Aretuza Vieira Vila Henrique, 52 anos, foi presa em flagrante após chamar de macaco um segurança da casa noturna A Borracharia, na madrugada deste domingo (26). Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que uma equipe da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho) foi acionada para averiguar uma denúncia de racismo e injúria racial no interior do estabelecimento situado na Rua Conselheiro Pedro Luiz, no bairro do Rio Vermelho.

"Ao chegarem, os militares identificaram os envolvidos, que foram direcionados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada", informou a corporação, por meio de nota. Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin) investiga uma denúncia de injúria racial e vias de fato envolvendo a suspeita de praticar o crime contra um homem de 41 anos.

Idosa foi presa por injúria racial contra PM 1 de 4

Ainda de acordo com a PC, a suspeita foi conduzida por policiais militares à unidade policial. "Oitivas estão sendo realizadas pela unidade especializada para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. A suspeita realizou os exames legais e permanece custodiada à disposição da Justiça". A suspeita permanece presa e audiência de custódia que vai definir se a prisão em flagrante será convertida em preventiva será realizada nessa segunda-feira (27).