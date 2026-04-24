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Turista idosa presa por injúria racial contra PM em Salvador é solta dois dias após crime

Suspeita foi detida após ofensas a policial militar no Largo de Santana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:40

Idosa foi presa por injúria racial contra PM
Idosa foi presa por injúria racial contra PM Crédito: Reprodução

A idosa Maria Cândida Villela Cruz, de 74 anos, presa por injúria racial contra um policial militar no Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foi liberada na tarde de quinta-feira (23), dois dias após a detenção. Segundo informações do processo, a mulher foi autuada em flagrante após questionar a presença de agentes armados no local e, durante a abordagem, dirigir falas de teor racista a um dos policiais.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, ela afirmou superioridade por ser branca. Mesmo após ser advertida, a idosa teria mantido uma postura agressiva. Ao ser informada de que seria conduzida, resistiu à ação, dificultando o trabalho dos militares. Natural de Brasília, ela estava na capital baiana a passeio.

Idosa foi presa por injúria racial contra PM

Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução
Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução
Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução
Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução
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Idosa foi presa por injúria racial contra PM por Reprodução

Durante o episódio, conforme relato policial, a mulher declarou, em tom preconceituoso, que em Brasília “só tem branco”, enquanto em Salvador “só tem preto”. Após a prisão, a suspeita passou por audiência de custódia, quando a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva. Ela chegou a ser encaminhada para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, também em Salvador.

No entanto, no dia seguinte, houve uma reavaliação do caso e a Justiça expediu um alvará de soltura. A idosa deixou a unidade prisional ainda no final da noite.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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Tags:

Racismo Pm Turista Idosa Presa

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