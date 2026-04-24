JUSTIÇA

Turista idosa presa por injúria racial contra PM em Salvador é solta dois dias após crime

Suspeita foi detida após ofensas a policial militar no Largo de Santana

Wendel de Novais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:40

Idosa foi presa por injúria racial contra PM Crédito: Reprodução

A idosa Maria Cândida Villela Cruz, de 74 anos, presa por injúria racial contra um policial militar no Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foi liberada na tarde de quinta-feira (23), dois dias após a detenção. Segundo informações do processo, a mulher foi autuada em flagrante após questionar a presença de agentes armados no local e, durante a abordagem, dirigir falas de teor racista a um dos policiais.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, ela afirmou superioridade por ser branca. Mesmo após ser advertida, a idosa teria mantido uma postura agressiva. Ao ser informada de que seria conduzida, resistiu à ação, dificultando o trabalho dos militares. Natural de Brasília, ela estava na capital baiana a passeio.

Idosa foi presa por injúria racial contra PM 1 de 4

Durante o episódio, conforme relato policial, a mulher declarou, em tom preconceituoso, que em Brasília “só tem branco”, enquanto em Salvador “só tem preto”. Após a prisão, a suspeita passou por audiência de custódia, quando a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva. Ela chegou a ser encaminhada para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, também em Salvador.

No entanto, no dia seguinte, houve uma reavaliação do caso e a Justiça expediu um alvará de soltura. A idosa deixou a unidade prisional ainda no final da noite.