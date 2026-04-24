Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia tira nota zero em transparência de salários dos servidores

Estado está entre sete governos com avaliação nula; estudo aponta falta de dados acessíveis e dificuldade de consulta, o que inviabiliza análises e comparações

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:55

Bahia falha em transparência, aponta estudo
Bahia falha em transparência, aponta estudo Crédito: Reprodução

A transparência é um problema para o Governo da Bahia. O estado recebeu nota zero em um estudo da organização Transparência Brasil que mapeou a transparência de remunerações de servidores públicos nos estados.

Segundo o estudo, a nota nula se deve a “condições insuficientes de transparência de remunerações”. Os responsáveis pela pesquisa não conseguiram coletar os dados devido a obstáculos no portal de transparência, de forma que nem a própria coleta e nem análise posterior puderam ser feitas.

“Não pudemos coletar os dados e identificar quais benefícios e descontos são pagos aos servidores da Bahia, por exemplo. Além disso, no formato em que se encontra o portal, não é possível que um cidadão comum, pesquisadores e até órgãos de controle acessem facilmente as remunerações e consigam analisar informações cadastrais e quanto recebem os servidores do governo estadual”, diz Nathália Mendes, analista de transparência da TB.

A transparência sobre as remunerações é importante para que a sociedade possa monitorar como o Executivo gasta o dinheiro público e compreender o funcionamento da máquina pública. “Para além disso, é um mecanismo de austeridade fiscal por parte da administração e serve para coibir distorções e disparidades, inclusive por meio de aprimoramentos fornecidos por estudos e pesquisas. É obrigação do Estado prestar contas à sociedade, e a população e a imprensa devem cobrá-lo por isso”, afirma Nathália.

Ela explica que o estado está entre os que possuem filtros obrigatórios para baixar os dados, que impedem a coleta de informações de todos os servidores de todos os órgãos em determinado mês, o que dificulta o acesso e a coleta para estudos como o da TB.

“Para baixar as remunerações no portal de transparência da Bahia, o usuário deve obrigatoriamente selecionar o tipo de vínculo de servidor, em seguida o cargo exercido e o órgão. Considerando a quantidade de servidores do estado, seria necessário baixar centenas de arquivos para cada mês e depois agregá-los para uma análise global, prática que afronta a Lei de Acesso à Informação”, diz.

LEIA MAIS

Leiloeiros pedem suspensão de venda do Centro de Convenções por 'ausência de transparência'

Governo decide reduzir impostos sobre gasolina para combater efeitos da guerra no Irã

Boletim de Urna: o "extrato" que garante a transparência e segurança do seu voto

Malha Oeste: governo lança edital para destravar ferrovia e reduzir o Custo Brasil

Foram analisados 53 entes nacionais (26 capitais estaduais, 26 estados e o Distrito Federal), que receberam pontuação entre 0 e 1. O resultado final foi obtido a partir da média harmônica de duas dimensões: a facilidade de acesso aos dados e a completude das informações fornecidas. A metodologia capta os efeitos de desequilíbrios acentuados entre as dimensões, de modo que os entes que zeraram uma delas automaticamente receberam nota zero no índice final.

A análise considerou contracheques de todos os meses de 2024, coletados entre agosto e outubro de 2025 em portais de transparência, portais de dados abertos e APIs, quando disponíveis para download direto. Também foram enviados pedidos de acesso à informação via Lei de Acesso à Informação (LAI) a todos os entes para complementar dados não disponíveis publicamente.

A Bahia está entre os sete estados avaliados com nota zero no estudo, o equivalente a 26% dos entes analisados. Completam a lista Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Além de não ter um sistema acessível o bastante, o governo baiano também não respondeu aos pedidos de informação via LAI feitos pela Transparência Brasil. De acordo com a analista de transparência da TB, ao não fornecer uma resposta, a Bahia deixa de prestar contas e descumpre com sua obrigação legal de transparência pública.

Para melhorar o acesso aos dados do serviço público, existem alguns passos que os governos podem seguir. Quando o assunto é transparência de remunerações, devem publicar mensalmente os contracheques, adotar formatos de arquivos que seguem boas práticas de dados abertos e modelos de contracheque que detalham os benefícios e descontos recebidos por cada servidor (como 13º, adicionais por tempo de serviço, indenizações eventuais e redutor pelo teto constitucional), além de adaptar os portais de transparência para garantir o fácil acesso da população e a coleta de dados.

“Também é essencial, especificamente para a Bahia, que o estado revise o fluxo de atendimento aos pedidos LAI, para que as exigências legais de prazos e respostas sejam cumpridas”, completa Nathália.

Procurada pelo CORREIO, a Secretaria da Administração (Saeb) afirma que disponibiliza informações sobre pagamento de remuneração e proventos dos agentes públicos estaduais (civis e militares, ativos, inativos e pensionistas), conforme estabelece o Decreto 22.675/2024 e a Lei 12.618/2012, e que os salários dos servidores e funcionários públicos estão disponíveis para consulta no portal da Transparência Bahia (www.transparencia.ba.gov.br).

“O Portal disponibiliza informações de remuneração e proventos de servidores estaduais integrantes da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, inativos e pensionistas do Estado, além de agentes públicos de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. As informações estão dispostas de forma individualizada, mas com preservação dos dados pessoais dos servidores”, diz a secretaria, em nota. Confira o posicionamento completo a seguir.

Veja nota completa da Saeb

O Governo da Bahia disponibiliza informações sobre pagamento de remuneração e proventos dos agentes públicos estaduais (civis e militares, ativos, inativos e pensionistas), conforme estabelece o Decreto 22.675/2024 e a Lei 12.618/2012. Os salários dos servidores e funcionários públicos estão disponíveis para consulta no portal da Transparência Bahia (www.transparencia.ba.gov.br).

O Portal disponibiliza informações de remuneração e proventos de servidores estaduais integrantes da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, inativos e pensionistas do Estado, além de agentes públicos de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. As informações estão dispostas de forma individualizada, mas com preservação dos dados pessoais dos servidores.

A publicação conta com dispositivos que preservam informações pessoais dos servidores como nome completo e CPF, em consonância com os princípios preconizados pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (L 13.709/2019). A Lei disciplina o tratamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade.

Para consultar as informações basta ingressar no Portal Transparência Bahia e clicar na alternativa “Servidores e Pessoal”, situado no menu da tela inicial. Na sequência é necessário escolher alternativa “Remuneração Servidores”. Nessa área, qualquer cidadão terá acesso a todas as informações relativas à remuneração e proventos dos agentes públicos estaduais.

O Transparência Bahia disponibiliza informações como a identificação da condição do agente público (civil, militar, ativo, inativo ou pensionista); a identificação do órgão ou entidade onde está lotado; a identificação do cargo ou do emprego público e da função exercida. Também é possível consultar dados como remuneração bruta fixa, remuneração bruta variável, parcelas indenizatórias, descontos obrigatórios e estornos, dentre outras informações. São preservadas informações relativas a descontos pessoais como planos de saúde, pensões alimentícias e decisões judiciais.

As informações são extraídas do Sistema de Recursos Humanos RH Bahia. Todo o conteúdo pode ser acessado por meio de procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente e clara, com linguagem de fácil compreensão.

Leia mais

Imagem - Hipertensão pode deixar sequelas? Saiba quais são e como evitar o pior

Hipertensão pode deixar sequelas? Saiba quais são e como evitar o pior

Imagem - Violência armada na Bahia: 258 crianças e adolescentes foram baleados em Salvador e RMS nos últimos quatro anos

Violência armada na Bahia: 258 crianças e adolescentes foram baleados em Salvador e RMS nos últimos quatro anos

Imagem - Bahia registra mais de 100 medidas protetivas por dia em 2026

Bahia registra mais de 100 medidas protetivas por dia em 2026

Mais recentes

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 17 °C

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 17 °C
Imagem - Primeiros gêmeos nascem na nova maternidade municipal de Salvador

Primeiros gêmeos nascem na nova maternidade municipal de Salvador
Imagem - Criminosos se passam por agentes municipais para aplicar 'golpe do vale-gás' na Bahia

Criminosos se passam por agentes municipais para aplicar 'golpe do vale-gás' na Bahia