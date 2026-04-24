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Previsão do tempo: fim de semana na Bahia terá chuva no litoral e sol no interior

Instabilidade perde força no domingo, mas temperaturas seguem elevadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:18

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A previsão do tempo para este fim de semana na Bahia indica a manutenção das chuvas no litoral até sábado (25), com redução gradual a partir de domingo (26). Segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (24) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a atuação de sistemas atmosféricos continua favorecendo a ocorrência de precipitações no leste do estado, enquanto o interior segue com predomínio de sol.

Nas últimas 24 horas, foram registrados acumulados expressivos em municípios baianos. Os maiores volumes ocorreram em Ituberá (52,0 mm), Cairu (46,6 mm), Ilhéus (40,7 mm), Juazeiro (34,4 mm), Taperoá (33,6 mm), Igrapiúna (30,4 mm) e Uruçuca (27,4 mm). Nos demais locais monitorados, os acumulados foram menores.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Mesmo com a presença de nuvens e chuvas em parte do estado, as temperaturas permanecem elevadas na maior parte da Bahia.

No sábado (25), o tempo segue instável no litoral, com maior concentração de chuvas no sul. Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, a previsão é de variação de nebulosidade com chuvas isoladas ao longo do dia. As temperaturas na capital variam entre 22°C e 31°C. No interior, o cenário é de tempo firme e sol predominante. Em Feira de Santana e Vitória da Conquista, as máximas podem chegar a 35°C e 28°C, respectivamente. Já no oeste, cidades como Barreiras e Bom Jesus da Lapa devem registrar até 36°C e 34°C.

No domingo (26), as instabilidades começam a perder força no litoral. Ainda há possibilidade de chuvas rápidas e de fraca intensidade nas primeiras horas da manhã, mas, ao longo do dia, o sol volta a predominar. Em Salvador, os termômetros variam entre 21°C e 31°C.

Nas demais regiões, o tempo segue firme, com predomínio de sol e temperaturas elevadas. No norte e oeste, as máximas podem alcançar até 36°C, enquanto no sul e extremo sul ficam entre 31°C e 35°C.

A tendência para a segunda-feira (27) é de tempo estável em praticamente todo o estado, com sol ao longo do dia e possibilidade de chuvas fracas apenas no início da manhã, principalmente no litoral. As temperaturas seguem acima dos 30°C na maior parte da Bahia.

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